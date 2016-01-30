کتاب «درباره زندگی و جهان ویرجینیاوولف» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «درباره زندگی و جهان ویرجینیاوولف» نوشته شهریار زرشناس به عنوان جلد دوم مجموعه کتاب های «بازخوانی فرهنگ و اندیشه مدرن» زیر مجموعه «داستان نویسان» توسط انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شده است.

در قرون اخیر دنیای غرب توانسته است با ابزار فلسفه های الحادی و علوم سکولار و به پشتوانه اقتصاد، قدرت رسانه ای، و نظامی گری لجام گسیخته، اغلب ساحت های فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان را به تصرف خود درآورد.

از آغاز مواجهه دنیای شرق و جهان اسلام با مظاهر جدید تمدن، به موازات حرکت ملت ها برای رهایی از قید استعمار، اصحاب اندیشه و تدین رویکردهای متفاوتی برای سامان دادن تعامل صحیح با غرب مطرح کرده اند. در کشور ما نیز طی نیم قرن اخیر جریانی فکری شکل گرفته است که جمع هم ورزان آن به سهم خود کمک شایانی به بازشناسی این فرهنگ استعماری و چگونگی تعامل با آن کرده اند.

کتاب «درباره زندگی و جهان ویرجینیاوولف» دومین کتاب از زیر مجموعه «داستان نویسان»، از مجموعه کتاب هایی که برای معرفی چگونگی ظهور و تحول و تأثیر مکتب های سکولار بر نویسندگان غربی و ایرانی توسط انتشارات سروش منتشر می شود، دوران حیات وولف و نوع تفکر و شخصیت و نوشته های او را از دیدگاه تحلیلی جریان فکری فوق الذکر بررسی می کند.

او در دهه ۱۹۵۰ از پیش قدمان نوعی ادبیات ابسورد آرمان گریز شد که در دهه های ۴۰ و ۵۰ میلادی به اوج رونق خود رسید، لیکن اینک بعد از حدود ۷۰ سال نزول از این دوره رونق در غرب، هنوز نزد بعضی از روشنفکران جهان سوم، نه در جایگاه تاریخی آن، که به عنوان کشف روز مطرح می شود.

کتاب حاضر در دو فصل تدوین شده است. فصل اول کتاب با عنوان بحران انحطاطی غرب مدرن و پسارئالیسم ادبی کلاسیک، بحران سوژه نفسانی مدرن و بحران ادبیات تفصیلی را مورد نقد و بررسی قرار داده و روایتی زنانه از پسارئالیسم کلاسیک را از زبان ویرجینیاوولف بیان می کند.

فصل دوم کتاب مذکور هم درباره زندگی و زمانه ویرجینیاوولف است و بحران های زندگی این داستان نویس را در یک نگاه تحلیل و ارزیابی می کند.

این کتاب با ۱۰۲ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۵۰ هزار ریال منتشر شده است.