۷۳ گروه طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر در سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی ظهر شنبه در همایش بزرگ «امر به معروف و نهی ازمنکر، فجر انقلاب اسلامی، طلوع ارزشها» در سالن هلال احمر سمنان از بر گزاری یک همایش امر به معروف در دانشگاه علوم پزشکی سمنان خبر داد و بیان داشت: همایش نکوداشت فعالان امر به معروف و نهی از منکر، تشکیل شوراهای امر به معروف در ادارات، گردهمایی ضابطان قضایی، دوره های آموزشی فقهی برای یک هزار نفر از اصناف، هیئت های مذهبی از جمله فعالیت های ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان بوده است.

وی با اشاره به ابلاغ قانون جدید حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال جاری گفت: باید از ظرفیت دستگاه های اجرایی در این زمینه استفاده کرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان با بیان اینکه ۸۵ برنامه و ۱۶ سازمان دولتی به منظور اجرای این قانون در استان سمنان موظف شده اند و دارای تکلیف در این زمینه هستند، بیان داشت: در استان رعایت موازین اخلاقی و مقابله با بدحجابی مهم ترین دغدغه در حوزه امر به معروف و نهی از منکر است.

آسیابی یادآور شد: بالاترین قشر زندانیان استان سمنان را مجرمان مرتبط با موادمخدر تشکیل می دهند.

وی از تشکیل گروه های تذکر ۱۰ نفره طبق قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر خبر داد و گفت: در استان سمنان گروه های تذکر زبانی هفته ای سه بار در سطح شهر مشغول به فعالیت هستند و گروه هایی نیز وضعیت حجاب و عفاف را در محیط های اداری رصد کرده اند که نظارت بر وضعیت حجاب در حوزه های بهداشت و درمان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در این همایش از خانواده شهید لطف الله عزت الدین، شهید امر به معروف و نهی از منکر از اهالی گرمسار تقدیر شد.