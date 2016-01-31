ساخت ۳ مجتمع آبرسانی برای تأمین آب شرب روستاهای اهر و هوراند

علی صفرعليزاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: این مجتمع ها شامل یخفروزان، آقبراز، گللر و دیکله می باشد که از سال ۸۹ توسط آب و فاضلاب روستایی شهرستان اهر اقدام به احداث شده است که در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از روستاهای تحت پوشش این مجتمع ها از ظرفیت آنها بهره مند می شود.

وی افزود: تاکنون بیش از ۳۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برای این مجتمع های روستایی اختصاص یافته است و در صورت تأمین اعتبار لازم این پروژه ها و اتمام آنها بخش عمده ای از روستاهای شهرستان های اهر و هوراند از خدمات آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد که امیدواریم میزان بهره مندی این دو شهرستان با اتمام پروژه ها تا ۹۵ درصد افزایش یابد.

مدير امور آب و فاضلاب روستايی شهرستان اهر تصریح کرد: امسال در روستاهای زلزله زده شهرستان اهر نیز پروژه های مختلف آبرسانی با سه میلیون ریال اعتبار در دست اجراست که به بهبود شبکه های این روستاها می انجامد.

وی، گفت: بیشترین چالش آب و فاضلاب روستایی برخورد با عده ای از افراد سودجو است که به دلیل ارزان بودن تعرفه آب بهاء اقدام به آبیاری جالیزهای خود در داخل منازل و حتی مزارع به وسیله آب شرب بهداشتی که با کلی مشکل تولید و در اختیار روستائیان قرار می گیرد.

مدير امور آب و فاضلاب روستايی شهرستان اهر، با بیان اینکه در فصول سرد سال که نیاز به آبیاری مزارع وقت دچار کمبود آب نمی شویم، افزود: در حالیکه درفصول گرم سال با ۲ برابری تولید قبلی نیز جوابگوی مصرف عده ای از روستاها نیستیم که البته این موضوع مربوط به شهرستان اهر نیست بلکه در اکثر روستاهای استان و کشور با این معضل مواجه هستیم.

صفرعليزاده گفت: از تمامی روستائیان عزیز تقاضا داریم نسبت به رعایت الگوی مصرف آب اقدام نمایند تا در آینده از عهده مشکلات و تأثیرات خشکسالی و کمبود آب برآئیم و و شرمنده نشویم و همچنین از مصرف بیش از اندازه منابع آب های زیرزمینی اجتناب کنند چرا که آب های زیرزمینی فقط مختص مصرف فعلی نیست بلکه به آیندگان و فرزندانمان تعلق دارد.