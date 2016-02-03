سارا کریمیان اقبال کارگردان نمایش «خروس» که اجرای خود را از ۱۴ بهمن ماه در تماشاخانه دا آغاز می کند به خبرنگار مهر گفت: نمایش «خروس» نوشته محمد رحمانیان پیش از این در شانزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی به صحنه رفته و موفق به دریافت تندیس بهترین بازیگر زن، موسیقی، طراحی صحنه و لباس شده است.

وی درباره دلیل انتخاب این نمایشنامه برای اجرا عنوان کرد: دلیل انتخاب این نمایشنامه این بود که درون مایه و ظاهر اثر با حرفی که می زند تفاوت است، به این مفهوم که برخلاف ظاهرش که درباره حمله طالبان به افغانستان است اثری ضد جنگ به حساب می آید. همچنین متن بسیار زنانه است و مخصوصا وضعیت زن‌ها در جنگ و لطمه های عاطفی که می خورند به درستی به تصویر می کشد. نویسنده در این نمایشنامه آنقدر وسیع به مقوله جنگ نگاه می کند و آدم های هر دو جبهه را خاکستری نشان می دهد که جنگ طالبان در افغانستان می تواند به هر جنگی ارجاع داده شود.

این کارگردان جوان تئاتر درباره شیوه اجرایی اثر و تغییراتی که نمایش نسبت به متن محمد رحمانیان پیدا کرده است، توضیح داد: فضای نمایشنامه و داستان اثر در اجرای نمایش کاملا حفظ شده است اما تلاش کردیم در طراحی، نمایش تفاوت هایی نسبت به متن اصلی داشته باشد. این نمایش توسط خودِ آقای رحمانیان سال ۸۲ اجرا شده است بنابراین ما تصمیم گرفتیم طراحی اثر را کمی تغییر دهیم به این ترتیب که در متن اصلی همه اتفاقات در یک خانه رخ می دهد اما در این اجرا ما فضای حیاط خانه را هم اضافه کرده ایم که با لته هایی از محیط داخلی جدا شده است.

وی افزود: ساختمان نمایشنامه آنقدر کامل است که نمی توان تغییری در دیالوگ ها و یا متن داد چون در این صورت بخشی از اطلاعات نمایش از بین می رود. نمایش به شکل رئالیستی اجرا می شود اما طراحی صحنه رئالیستی نیست و حتی در فضاسازی نیز از المان هایی چون قفس استفاده شده است.

کریمیان اقبال در پایان درباره استفاده ار موسیقی افغانستانی در نمایش یادآور شد: برای اینکه در نمایش از فضای موسیقی افغانستان استفاده کنم نیازمند شخصی بودم که با این نوع موسیقی آشنا باشد. خوشبختانه با سیاوش الهی نیا که استاد رباب در ایران است، آشنا شدم. او در این نمایش موسیقی افغانستان را به صورت زنده و با سازهای رباب، دوتار، هراتی، کوزه، دونلی و دمبوره می نوازد و افرادی که به موسیقی سنتی علاقه مند هستند مطمئنا از شنیدن نوای این سازها لذت خواهند برد.

عوامل این اثر نمایشی عبارتند از تهیه کننده: حامد کشمیری، بازیگران: رها مقدم، بهنام مومنی، سارا کریمیان اقبال، احسان طیب، نوازنده رباب، دوتار هراتی، دنبوره، کوزه، دونلی: سیاوش الهی نیا، همخوان: پردیس دهپور، طراح گریم: حمید مرادی، طراحی صحنه: بهنام مومنی و فرامرز رمضانیان، طراح پوستر و بروشور و تیزر تبلیغاتی: علی جدیدی، دستیار کارگردان: مژگان نظری

سالن دا ( آو سابق).

نمایش «خروس» از ۱۴ تا ۳۰ بهمن ماه ساعت ۲۰ در تماشاخانه دا به صحنه می رود.