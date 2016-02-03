به گزارش خبرنگار مهر، نشر غنچه مدتی است انتشار مجموعه‌ای از کتاب‌های ادبیات داستانی جهان را در قالب کتاب‌های جیبی منتشر و راهی بازار نشر می‌کند. این ناشر تا به حال ۶ عنوان از این مجموعه را چاپ کرده و انتشار ۲ کتاب دیگر را از این مجموعه در دستور کار دارد. این کتاب ها، هرکدام یک داستان کوتاه را از نویسندگان مطرح جهان در بر می‌گیرند.

یکی از کتاب‌هایی که قرار است از این مجموعه به چاپ برسد، «پیشروی عشق» از آلیس مونرو است. ترجمه این داستان توسط نسرین طالبی انجام شده است.

در کنار این کتاب، «وِست لند» نوشته چارلز بکسفر نیز توسط همین مترجم به فارسی بازگردانی شده و برای چاپ آماده می شود. هرکدام از دو کتاب یادشده بین ۶۰ تا ۶۵ صفحه حجم دارند و مانند ۶ کتاب چاپ شده از این مجموعه، به همراه یک نقد ادبی که درباره شان نوشته شده، به چاپ می رسند. به عنوان مثال نقدی که درباره داستان «وست لند» نوشته و در این کتاب چاپ می‌شود، مطابق با نظریه ادبیات پسااستعماری نوشته شده است.

پیش از این کتاب های «اسب سپا»، «سوئیت رودخانه»، «ژوزفین خواننده»، «لاتاری»، «ماجرای دانشجوی آلمانی» و «سن نین» از این مجموعه به چاپ رسیده و قرار است ۲ کتاب جدید این مجموعه هم تا عید نوروز به چاپ برسند.

کتاب دیگری که قرار است این ناشر به چاپ برساند، «ادبیات خوانی» نام دارد که اثر سی.اس. فورستر نویسنده و استاد دانشگاه آمریکایی است. این کتاب توسط سیاف جلالی‌زاده ترجمه شده و نویسنده در آن، نحوه مواجهه با یک متن ادبی؛ مشخصا داستان بلند یا رمان، را برای مخاطب تشریح می‌کند.

این کتاب برای علاقه مندان عمومی ادبیات و نقد ادبی نوشته شده و قرار است در حجم ۲۴۰ صفحه، تا هفته اول اسفند ماه منتشر و راهی کتابفروشی‌ها شود.