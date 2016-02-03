به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شهرداری شیراز، علیرضا پاکفطرت با بیان اینکه این پروژهها در راستای افزایش رفاه شهروندان در مباحث ترافیکی، منظر شهری، خدماتی، فرهنگی و ... انجام شده، اظهار داشت: این پروژهها با حضور مسئولان استانی، اعضای شورای اسلامی شهر و شهروندان بهطور رسمی افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به فاز دو بزرگراه آیتالله محلاتی در محدوده شهرک آرین، گفت: این طرح بزرگ عمرانی تقدیم شهروندان فهیم شیرازی میشود که امیدواریم به کام همه همشهریان گوارا باشد.
شهردار شیراز با بيان اينکه اين پروژه با هزينه ۴۰۰ ميليارد ريال در تملک و اجرا شامل پل رودخانهای، تقاطع غیرهمسطح شهرک آرین و سه کیلومتر بزرگراه در ۳۰ ماه ساخته شده است، افزود: اين پروژه بهطوری که بیشتر دسترسیها را مرتفع کرده و بزرگراه کمربندی غربی شیراز را در منطقه جوادیه به پل شهدای جهاد متصل میکند، به بهره برداری میرسد.
پاکفطرت به نقش مؤثر این پروژه در کاهش ترافیک بزرگراه آیتا... میرزای شیرازی، زیرگذر میلاد و میدان صنایع اشاره کرد و گفت: این بزرگراه را به نوعی میتوان فاز اول بزرگراه کوهسار مهدی قلمداد کرد که در آینده رینگ ترافیکی شمال به غرب و جنوب از بلوار جمهوری تا بزرگراه آیتا... حسینیالهاشمی را برقرار خواهد کرد.
وی به پروژه پایانه مسافربری غرب شیراز نیز اشاره کرد و افزود: پایانه شهید طباییزاده در امتداد زیرگذر گلستان در غرب شیراز با هزینه ۹۰ میلیارد ریال در تملک و اجرا در راستای تسهیل دسترسی مردم غرب شیراز حتی شهرستانهای همجوار برای مسافرت به استانهای دیگر به بهرهبرداری میرسد و بهصورت مکمل پایانه شهید کاراندیش عمل خواهد کرد.
شهردار شیراز در ادامه به تغییر کاربری برخی سالنهای غذاخوری بدون مجوز در بلوار شهید چمران از سوی شهرداری شیراز در چارچوب قانون در یک سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: از گنجینه کتاب در یکی از این ساختمانها در حاشیه این بلوار در راستای افزایش حرکت فرهنگی در سطح شهر با حمایت شورای محترم شهر بهرهبرداری میشود.
پاکفطرت به زیباسازی و بهبود منظر شهری در تقاطع غیرهمسطح شهیدان فرصتیان در تقاطع بزرگراه حسینیالهاشمی و بزرگراه کمربندی امام خمینی(ره) با هزینه ۲۶ میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: تملک این پروژه که اداره کل راه و شهرسازی آنرا ساخته نیز با ۱۲۸ میلیارد ریال توسط شهرداری شیراز انجام شده بود که با نورپردازی و شکلی مناسب تقدیم شهروندان میشود که با انجام برخی اقدامات تملکی، میتوان برخی نواقص دیگر را با همکاری دیگر دستگاهها مرتفع کرد.
وی از بهرهبرداری ایستگاه مترو شهید مطهری با ۸ هزار مترمربع زیربنا و تجهیزات ویژه با اعتباری بالغ بر ۴۷۰ میلیارد ریال در چهار راه مطهری نیز خبر داد.
شهردار شیراز افزود: گالری شمالغرب ایستگاه مترو نمازی سمت درمانگاه مطهری نیز در ایامالله دهه مبارک فجر افتتاح خواهد شد تا مردم با سهولت و ایمنی بیشتری به ایستگاه مترو نمازی و نیز ایستگاه اتوبوسرانی دسترسی داشته باشند.
پاکفطرت ادامه داد: این گالری نقش یک گذرگاه زیرسطحی عابر پیاده را نیز ایفا خواهد کرد.
وی اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ پروژه دیگر شامل بهسازی محیط شهری، آسفالت معابر، لولهگذاری برای جمعآوری آبهای سطحی، احداث سرای محله، پل عابر پیاده، سامانه اطلاعرسانی وضعیت ترافیکی، سیستم کنترل ترافیک سیار، سرویسهای بهداشتی، چند بوستان محلهای، پیادهروسازی، چند زمین چمن مصنوعی و ... همزمان به بهرهبرداری میرسد.
پاکفطرت با بیان اینکه خدماترسانی مطلوب و قابل قبول به شهروندان از اهداف و برنامههای شهرداری شيراز است، خاطرنشان کرد: پروژههای ديگری نيز مراحل تكميل را طی میكند كه اميدواريم تا پایان سال بتوانيم آنها را افتتاح كرده و به شهروندان تقديم كنيم كه در مورد آنها اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
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