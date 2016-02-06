اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در کرانه باختری توسط نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، نظامیان رژیم صهیونیستی در نقاطی از کرانه باختری تدابیر شدید امنیتی اتخاذ کرده اند.

شاهدان عینی اعلام کردند که صهیونیست ها به منظور جلوگیری از برگزاری هرگونه تظاهرات مردمی در همبستگی با «محمد القیق» اسیر فلسطینی اعتصاب کننده غذا این اقدام را انجام داده اند.

«محمد القیق» که از دو ماه پیش در اعتراض به رفتار خشونت آمیز صهیونیست ها اعتصاب غذا کرده است، هم اکنون در شرایط جسمانی وخیمی به سر می برد.

گفتنی است، «محمد القیق» در روز ۲۱ نوامبر سال گذشته میلادی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی بازداشت شد.

درخواست چندی پیش این روزنامه نگار فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی برای آزادی با مخالفت دادستانی این رژیم مواجه شد.

این در حالی است که چندی پیش نیز «استفان دوکریگ» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نسبت به وخامت وضعیت جسمانی القیق ابراز نگرانی کرده بود.

طی روزهای گذشته مردم فلسطین با برگزاری چندین تظاهرات در بیت المقدس، همبستگی خود با محمد القیق را اعلام کردند.