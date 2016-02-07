راهکارهای حذف آلودگی هوا شناخته شده اند اما مرجع اقدام ناشناخته!

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفرتشکری هاشمی با بیان اینکه بر اساس مطالعات صورت گرفته اکنون راه حل های کاهش آلودگی هوا کاملا شناخته شده هستند، اظهار کرد: این که چه کسی می خواهد برای کاهش آلودگی هوا اقدام کند مهم نیست، بلکه بایستی بتوان از این راهکارها به درستی استفاده کرد.

وی خروج خودروهای فرسوده، کنترل معاینه فنی و ترویج استفاده از موتورسیکلت های برقی به جای موتورسیکلت های بنزینی را از جمله راهکارهای مهم در مقابله با آلودگی هوای پایتخت عنوان کرد و افزود: انجام این اقدامات در کنار اجرای طرح هایی مانند « طرح کاهش آلودگی هوا» می تواند نقش مهمی در مقابله با آلودگی هوا داشته باشد.

تشکری هاشمی گفت: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده است که ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون عامل اصلی آلودگی هوای تهران هستند و عمدتا عامل ایجاد ۸۰ درصد از آلودگی هوای پایتخت مربوط به خودروها، اعم از موتورسیکلت، خودروهای بنزینی و دیزلی است. همچنین مطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می دهد که ۱۰ درصد از خودروهای موجود در تهران، ۵۰ درصد از آلودگی شهر تهران را ایجاد می کنند.

تشکری هاشمی یادآورشد: بنابراین تمرکز بر روی جایگزینی و حذف خودروهای آلاینده می تواند از راههای موثر در کاهش آلودگی هوا باشد. کما اینکه قانونگذار پیش از این هم تردد آنها را در شهر ممنوع کرده است.

وی اضافه کرد: با اقدامات موثری که پلیس انجام داده است امروز شاهد آن هستیم که مردم بیش از گذشته برای معاینه فنی خودروی خود به مراکز معاینه فنی مراجعه می کنند. باید در نظر داشت که معاینه فنی سبب می شود تا افراد از سلامت و عملکرد خودروی خود اطمینان حاصل کنند.

معاون حمل و نقل شهرداری تهران با یادآوری اینکه موتورسیکلت های بنزینی سهم عمده ای در تولید آلودگی دارند، تاکید کرد: بر همین اساس جایگزینی این موتورسیکلت ها با نوع برقی آن باید در دستور کار قرار گیرد.

تشکری هاشمی در پاسخ به اینکه آیا طرح ممنوعیت ورود موتورسیکلت های برقی به مناطق مرکزی تهران تصویب شده است، گفت: هنوز این ممنوعیت اعمال نشده اما یکی از اقداماتی که باید در آینده در دستور کار شورای ترافیک تهران باشد همین منع تردد موتورسیکلت های بنزینی در بخش هایی از مناطق مرکزی شهر تهران است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بر این باور است که این اقدام می تواند به ترویج استفاده از موتورسیکلت برقی کمک کرده و در همین راستا شهرداری تهران برای تسهیل آن، کمک های بلاعوض، تامین رایگان برق و تامین پارکینگ موتورسیکلت ها را در ستور کار خود قرار داده است.