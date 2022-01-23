به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر تشکری هاشمی، روز یکشنبه در چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران پس از استماع گزارش رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن انتقاد از وضعیت موتورسیکلتها در شهر تهران، گفت: سالهاست که در خصوص ساماندهی موتورسیکلتها بهبودی حاصل نشده و متأسفانه هیچگاه شاهد توقف رشد بیانضباطی ترافیکی موتورسیکلتها نبودهایم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بیش از ٣٠ درصد حوادث رانندگی متعلق به موتورسیکلتها است و ٥٠ درصد کشتهشدگان حوادث رانندگی، راکبان موتورسیکلت هستند، گفت: بدترین ناهنجاریهای رفتاری و ترافیکی، اعم از حرکت خلاف جهت، عبور از چراغ قرمز، حمل بارهای غیر مجاز و انواع بزهکاری و سرقت را از سوی موتورسیکلتها شاهد هستیم که پذیرای نظم و قانون نیستند.
وی در ادامه از وضعیت نگرانکننده موتورسیکلتها در محدوده مرکزی شهر و حمل بارهای سنگین به وسیله موتورسیکلتها انتقاد کرد و نسبت به تردد شبانه کامیونها و سرعت غیر مجاز آنها در بزرگراههای پایتخت نیز هشدار داد.
تشکری هاشمی گفت: سرعت غیرمجاز با رانندگان غیرمجاز و رفتارهای پر خطر کامیونها در ساعات پایانی شب امنیت شهروندان را به خطر انداخته است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به افزایش تردد خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده اشاره و یادآور شد: در دورهای قرار بود از دوربینهای پردازش تصویری برای کنترل معاینه فنی استفاده شود و خودروهای فاقد معاینه فنی جریمه شوند اما اکنون شاهد تردد خودروهای سالهای ۶۰ و ۷۰ میلادی و حتی حمل بار از سوی این خودروها در سطح شهر هستیم که خواهشمندم در این خصوص نیز رسیدگیهای لازم صورت گیرد.
تشکری هاشمی در ادامه به وضعیت نامناسب تخلیه بار و بارگیری در طول روز و به تبع آن افزایش تراکم ترافیک در معابر شهری و هجوم خودروهای غیر بومی به پایتخت جهت مسافربری اشاره کرد.
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