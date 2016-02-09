۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۱۹

به مناسبت دهه فجر؛

۵۹ پروژه در شهرستان گچساران افتتاح شد

گچساران – استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: به مناسبت دهه فجر ۵۹ پروژه با اعتباری افزون بر ۶۰۰ میلیارد ریال در شهرستان گچساران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعدا پروژه های افتتاحی، ۵۱ پروژه در بخش عمرانی و هشت پروژه نیز در بخش اقتصادی افتتاح شدند.

وی با بیان اینکه اعتبار طرحهای افتتاحی در این شهرستان افزون بر ۶۴۰ میلیارد ریال است، اظهار داشت: در مجموع ۶۲ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی به مناسبت دهه فجر در این شهرستان کلنگ‌ زنی و افتتاح شد.

خادمی طرحها و پروژه های کلنگ زنی شده در این شهرستان را  سه پروژه عناون کرد و گفت: این پروژه ها با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال در این شهرستان کلنگ ‌زنی شد.

استاندار میزان اشتغالزایی این طرح ها و پروژه ها را ۶۰۰ نفر عنوان کرد و گفت: غالب پروژه های این شهرستان که امروز افتتاح می شوند، در دولت تدبیر وامید آغاز شده است.

خادمی افزود: این امر نشان دهنده برنامه ریزی دقیق، حساب شده و سرعت عمل دولت یازدهم در نحوه خدمت رسانی به مردم است.

موحدپور گفت: سالن سنجش مرکز آموزش  فنی و حرفه ای شهر دوگنبدان در زمینی به مساحت ۹۵۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر شش میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.

 

    • کاظم ۲۲:۱۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
      به امید خدا انشاالله که گچساران دچار تحول اساسی خواهد شد ...

