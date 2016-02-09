۵۹ پروژه در شهرستان گچساران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعدا پروژه های افتتاحی، ۵۱ پروژه در بخش عمرانی و هشت پروژه نیز در بخش اقتصادی افتتاح شدند.

وی با بیان اینکه اعتبار طرحهای افتتاحی در این شهرستان افزون بر ۶۴۰ میلیارد ریال است، اظهار داشت: در مجموع ۶۲ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی به مناسبت دهه فجر در این شهرستان کلنگ‌ زنی و افتتاح شد.

خادمی طرحها و پروژه های کلنگ زنی شده در این شهرستان را سه پروژه عناون کرد و گفت: این پروژه ها با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال در این شهرستان کلنگ ‌زنی شد.

استاندار میزان اشتغالزایی این طرح ها و پروژه ها را ۶۰۰ نفر عنوان کرد و گفت: غالب پروژه های این شهرستان که امروز افتتاح می شوند، در دولت تدبیر وامید آغاز شده است.

خادمی افزود: این امر نشان دهنده برنامه ریزی دقیق، حساب شده و سرعت عمل دولت یازدهم در نحوه خدمت رسانی به مردم است.

موحدپور گفت: سالن سنجش مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر دوگنبدان در زمینی به مساحت ۹۵۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر شش میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.