افتتاح و کلنگ زنی ۶ طرح عمران شهری در دوگنبدان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، ظهر جمعه ۶ طرح عمران شهری در شهر دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران افتتاح و کلنگ زنی شد.

شهردار دوگنبدان در حاشیه افتتاح و کلنگ زنی این طرح‌ها افزود: از ۶ طرح، ۲ پروژه عمران شهری با اعتبار ۲۶ میلیارد تومان و چهار پروژه با اعتبار پیش بینی شده به مبلغ ۱۱۷ میلیارد تومان عملیات ساخت این پروژه‌ها آغاز شد.

رضا قشقایی با اشاره به طرح‌های افتتاحیه هم اظهار کرد: تکمیل بلوار شهید تاجگردون «حدفاصل میدان نرگسی تا هتل پاسارگاد» با اعتباری به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و تکمیل بلوار شهید پناهپوری «حدفاصل کوچه ۲۰ شمالی تا بیمارستان نرگسی» با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان از جمله طرح‌های افتتاحی عمران شهری در دوگنبدان است.

وی تصریح کرد: پروژه‌های افتتاحی از محل اعتبارات تملک دارایی‌، سرمایه‌ای استان و منابع داخلی شهرداری تأمین اعتبار شده است.

شهردار دوگنبدان در ادامه به پروژه‌هایی که به مناسبت هفته دولت کلنگ زنی شد، اشاره کرد و ادامه داد: پیاده رو سازی ورودی غربی شهر «حدفاصل میدان نرگسی تا ورودی پتروشیمی» ضلع جنوبی به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان که از محل عوارض آلایندگی تأمین اعتبار شده است.

وی ابراز کرد: پیاده رو سازی ورودی غربی شهر «حدفاصل میدان نرگسی تا ورودی پتروشیمی» ضلع شمالی به مبلغ با اعتبار ۳۲ میلیارد تومان، فاز نخست احداث پارک پونه ضلع شرقی با اعتبار پیش بینی شده به مبلغ ۲۱ میلیارد تومان و احداث فاز اول پارک پونه ضلع غربی با اعتبار اولیه به مبلغ ۲۴ میلیارد تومان از این طرح‌ها است.

قشقایی اضافه کرد: چهار پروژه که به مناسبت هفته دولت عملیات احداث آنها آغاز خواهد شد از محل اعتبارات عوارض آلایندگی تأمین اعتبار می‌شود.