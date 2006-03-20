آيت واگذاري به عضويت كميته فني تيم ملي كشتي آزاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي فدراسيون كشتي بنا به پيشنهاد هيات كشتي استان مازندران محمدرضا طالقاني رئيس فدراسيون كشتي ، طي حكمي آيت واگذاري را به عنوان عضوكميته فني تيم ملي كشتي آزاد بزرگسالان كشوربه مدت يك سال منصوب كرد .

رئيس فدراسيون كشتي درحكم ابلاغي ايشان آورده است : اميدوارم با توجه به تجاربي كه دارا هستيد وبا هماهنگي سايراعضا در انجام امورمحوله موفق و مويد باشيد .