احداث «مگاپورت» در منطقه جاسک برای رونق تجارت نفتی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود دالمن بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح طرح های عمرانی در بندر شهید رجایی در جمع خبرنگاران به نقش بنادر در توسعه دریامحور اشاره کرد و گفت: توسعه زیرساخت ها همچون دوبانده کردن جاده و توسعه شبکه ریلی در استان به منظور پشتیبانی از توسعه بنادر در حال انجام است.

وی افزود: طی رایزنی های صورت گرفته با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، پیگیر احداث یک مگاپورت در شرق استان هرمزگان با محوریت منطقه آزاد جاسک هستیم تا سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های مربوط به صادرات، واردات فرآورده های نفتی و میعانات گازی توسعه یابد.

دالمن هدف گذاری صورت گرفته برای ایجاد مگاپورت در جاسک را شامل احداث یک بندر مادر با ظرفیت بسیار بالا توصیف کرد که با رونق بخشیدن به تجارت فرآورده های نفتی، صنایع پتروشیمی و سرمایه گذاری در این منطقه، باعث توسعه اقتصادی استان می شود.

سرپرست معاونت عمرانی استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت های بندری در هرمزگان باعث ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان و کشور می شود.