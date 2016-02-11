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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۳۱

۳۷ سال عزت و اقتدار/۲

کاخ سفید را حسینیه خواهیم کرد/ در غیرت ما ذلت نمی گنجد

کاخ سفید را حسینیه خواهیم کرد/ در غیرت ما ذلت نمی گنجد

راهپیمانان تهرانی در سی و هفتمین بهار انقلاب با سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا» و «در غیرت ما ذلت نمی گنجد» انزجار خود را از سیاست های شیطان بزرگ اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران در سراسر کشور از ساعت ۹ صبح آغاز شد که با حاشیه هایی همراه بود.

- ماکت موشک عماد که اخیرا توسط وزارت دفاع آزمایش شد در تقاطع بزرگراه یادگار امام به نمایش گذاشته شد که با استقبال مردم و عکس های متعدد و یادگاری از این موشک همراه بود.

- جوانان، کودکان و نوجوانان پلاکاردهایی با عناوین «در غیرت ما ذلت نمی گنجد»، «آنهایی که خواب آمریکا را می بینند خدا بیدارشان کند» و «شرکت در انتخابات یعنی رد سلطه دشمن» را در دست دارند.

- یکی از نوجوانان در کاغذی دست نوشته اینگونه نوشته بود: «کاخ سفید را حسینیه خواهیم کرد» و «مرگ بر ثروت با ذلت».

- در تقاطع خیابان بهبودی جمعی از فعالان سیاسی و انتخاباتی در جمع مردم شرکت کننده در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور داشتند.

- همچنین میثم مطیعی یکی از مداحان اهل بیت به همراه خانواده اش در مسیر حضور داشت که با استقبال مردم روبرو شد.

کد مطلب 3049718

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