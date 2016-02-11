کاخ سفید را حسینیه خواهیم کرد/ در غیرت ما ذلت نمی گنجد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران در سراسر کشور از ساعت ۹ صبح آغاز شد که با حاشیه هایی همراه بود.

- ماکت موشک عماد که اخیرا توسط وزارت دفاع آزمایش شد در تقاطع بزرگراه یادگار امام به نمایش گذاشته شد که با استقبال مردم و عکس های متعدد و یادگاری از این موشک همراه بود.

- جوانان، کودکان و نوجوانان پلاکاردهایی با عناوین «در غیرت ما ذلت نمی گنجد»، «آنهایی که خواب آمریکا را می بینند خدا بیدارشان کند» و «شرکت در انتخابات یعنی رد سلطه دشمن» را در دست دارند.

- یکی از نوجوانان در کاغذی دست نوشته اینگونه نوشته بود: «کاخ سفید را حسینیه خواهیم کرد» و «مرگ بر ثروت با ذلت».

- در تقاطع خیابان بهبودی جمعی از فعالان سیاسی و انتخاباتی در جمع مردم شرکت کننده در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور داشتند.

- همچنین میثم مطیعی یکی از مداحان اهل بیت به همراه خانواده اش در مسیر حضور داشت که با استقبال مردم روبرو شد.