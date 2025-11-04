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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

کسانی که خواب آمریکا را می بینند خدا بیدارشان کند

کسانی که خواب آمریکا را می بینند خدا بیدارشان کند

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ویراستی با انتقاد از مدعیان پشیمانی از انقلاب دوم نوشت: آنان که خواب آمریکا را می‌بینند، خدا بیدارشان کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ویراستی با انتقاد از مدعیان پشیمانی از انقلاب دوم نوشت: آنان که خواب آمریکا را می‌بینند، خدا بیدارشان کند.

متن این پیام به شرح زیر است:

خداوند عاقبت همه‌ی ما را ختم به‌خیر کند، بالاخص آن‌ها که پا روی عزت مسلمین می‌گذارند و هنوز هم خواب هم‌جواری با شیطان اکبر را می‌بینند و از شکاندن شاخ قلدرهای عالم و انقلاب دوم اظهار پشیمانی می‌کنند. به دعای مشفقانه‌ امام حکیم ما که فرمودند: آن‌ها که خواب آمریکا را می‌بینند خدا بیدارشان کند.

کد مطلب 6644713
فاطمه علی آبادی

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