به گزارش خبرنگار مهر، ستاد شهید آرمان با هدف تکریم و همافزایی ظرفیتهای فرهنگی و همچنین آغاز سال تحصیلی جدید (طرح پیوند مسجد و مدرسه)، آئین با شکوه همعهدی مربیان و خادمین را صبح امروز در سالن همایشهای برج میلاد برگزار کرد.
محمدامین توکلیزاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، با اشاره به حوادث اخیر، گفت: ایران پس از دفاع مقدس دوم نمیتواند شبیه ایران قبل از این ۱۲ روز باشد و حتماً باید متفاوت شود. ایرانی که با تمام آوردهی نظام سلطه در حوزههای مختلف مواجه شد، پیروز و سربلند بیرون آمد.
وی تأکید کرد: آنچه که با آن روبهرو شدیم فقط اسرائیل یا حتی آمریکا نبود، بلکه همه داشتههای نظام سلطه به میدان آمد. اهمیت ایران نیز در این جنگ شناخته شد و نقش رهبری در این پیروزی بسیار پررنگ بود. ایران امروز بهواسطهی رهبری ایستاده است و اهمیت کشور در ساخت آیندهی جهان و اثرگذاری فرامنطقهای آن اثبات شده است.
توکلیزاده با اشاره به جایگاه تهران در این حوادث گفت: ۹۰ درصد تهاجم دشمن متوجه تهران بود و این شهر پس از جنگ، هویتی جدید پیدا کرده است. تهران روی دیگر خود را نشان داد.
معاون شهرداری تهران در ادامه افزود: زن و خانواده وظیفه ما را سنگینتر میکند. شاید هیچوقت به این حد دشمنان برای بانوان کشور نقشه نکشیده بودند. نقشه دشمن از ۱۴۰۱ تاکنون عمدتاً زنانه و در حوزه سبک زندگی طراحی شده است. ما در لایهها و سطوح مختلف میجنگیم. هرچند این فتنه ادامه دارد، اما در مقاطعی که آنها امید بسته بودند، مردم با دشمن همراهی نکردند و نقشه شکست خورد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به طرح آرمان اشاره کرد و گفت: این طرح به برکت خون شهدا کلید خورده است، بهویژه شهید آرمان علیوردی که مصداق جوان مؤمن ایرانی است.
توکلیزاده درباره اهداف دشمن در این جنگ نیز توضیح داد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه چند هدف اصلی داشت. نخست برهم زدن نظام جمهوری اسلامی از طریق حمله به سایتهای موشکی که البته ناکام ماند و توان موشکی کشور باقی ماند. در مرحله بعد آمریکا وارد عمل شد تا توان هستهای ایران را نابود کند. اما مهمترین هدف دشمن، حمله به نیروی انسانی و تربیتشدگان مکتب امام خمینی بود.
وی با تأکید بر اهمیت تعلیم و تربیت گفت: امام نسلی را تربیت کرد که نفر به نفر آنها قدرت بزرگی برای ایستادگی در برابر استعمار دارند. دشمن برای تکتک این افراد برنامهریزی کرده است. تعلیم و تربیت بسیار مهم است و امام با نظام تعلیم خود بسیاری از حاجیزادهها را تربیت کرد. اگر هر چیزی را از دست بدهیم، با نیروی انسانی میتوانیم دوباره به دست بیاوریم. بنابراین بزرگترین سرمایه ما نیروی انسانی است که باید هر روز به فکر حفظ و نگهداری آن باشیم. این صف باید ادامه پیدا کند.
توکلیزاده در ادامه به تلاش دشمن برای ایجاد دوقطبی اجتماعی اشاره کرد و گفت: این بار دشمن به بهانه شادی میخواهد میان ما دو قطبی ایجاد کند. اما امروز ما در حوزه شادی نیز صاحب سبک هستیم. وقتی از سکوی دختران آرمانی با افتخار نام میبریم و وقتی جشن میلیونی غدیر را برگزار میکنیم، اینها کارنامه نیروهای متعهد و انقلابی است. وقتی شادی را برای مردم ایران تحریم کردند، این نیروها شادی را به مردم آوردند. ما باید شادترین سبک را برای جامعه بیافرینیم.
