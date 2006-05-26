نابينايان هم مي بينند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين دستگاه در پي همكاري "اليزابت گلدرينگ" يكي از اعضاي ارشد مركز مطالعات پيشرفته بينايي MIT با بيش از 30 دانشجوي اين دانشگاه و چشم پزشكان با صرف مدت زمان 10 سال، طراحي شده است.

اين دستگاه 4 هزار دلار قيمت گذاري شده كه در مقايسه با موارد مشابه قبلي خود ارزان تر است. در اين دستگاه به جاي استفاده از ليزر، از ديودهاي منتشر كننده نور كه از قيمت كمتري برخوردارند، استفاده شده است.

تمام افراد مورد آزمايش در اين دانشگاه، اظهار داشتند: اين دستگاه از پتانسيل كامل براي كمك به آنها براي حركت در مكان هاي ناشناخته برخوردار است.

به اعتقاد برخي از اين افراد، اين دستگاه در مقايسه با سيستم هاي ذره بيني ديگر از كارايي بالاتري نيز بهره برده است.

گلدرينگ و همكارانش در حال حاضر مشغول طراحي و ساخت دستگاهي رنگي در مقياس بزرگتري هستند. با استفاده از اين دستگاه افراد نابينا قادر خواهند بود از تصاوير هنري موجود در موزه ها ديدن كنند. در چنين حالتي وقتي شخص نابينا به اندازه كافي به تصوير هنري نزديك مي شود، دستگاه با صداي گلدرينگ توضيحاتي را درخصوص جزئيات آن بيان مي كند.