آمایش آموزش عالی تصویب شد/ تجمیع دانشگاههای دولتی کم جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان در حاشیه هفتاد و ششمین جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت: بحث اصلی جلسه امروز، در خصوص آمایش آموزش عالی بود که بخش پیشنهادی توسط وزارت علوم در جلسات قبل طرح شده بود، برهمین اساس دو کارگروه ویژه برای هماهنگی این طرح با دانشگاه آزاد اسلامی و سایر بخش ها تشکیل شد .

تصویب تمام مصوبات مورد نیاز وزارت علوم در طرح آمایش

وی افزود: مواردی در جلسه تصویب شد، که تمام موارد و مصوبات مورد نیاز وزارت علوم بود.

کبگانیان خاطرنشان کرد: بنابراین بخش هایی که به مصوبه نیاز داشت، به تصویب ستاد نقشه جامع علمی کشور رسید، که مراحل قانونی تصویب و ابلاغ را در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ طی خواهد کرد.

ساماندهی و تجمیع واحدهای آموزش عالی دولتی

وی یادآورشد: یکی از محورهای این طرح، ساماندهی واحدهای آموزش عالی است که تعداد دانشجویان آن از حدی کمتر است. بنابراین مجموعه مصوبه به این گونه شد که این سازماندهی با آیین نامه‌های خاصی اعلام و ابلاغ شود. بعضی دانشگاه‌ها که تقلیل دانشجو داشته‌اند، به ویژه در بخش دولتی، تجمیع و ساماندهی شوند.

دانشگاه ها ماموریت گرا می شوند

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به طرح مدیریت منطقه‌ای اظهار داشت: این طرح جزو پیشنهادات وزارت علوم بود که به تصویب رسید ، همچنین بندی در این جلسه مصوب شد که براساس آن ماموریت گرا کردن دانشگاه‌ها با توجه به آیین نامه ای که به تصویب ستاد نقشه علمی کشور می رسد، انجام می شود.

اجرای رتبه بندی دانشگاه ها بعد از تصویب ستاد نقشه

وی ادامه داد: بخش مهم دیگر که مدت ها مد نظر بود، رتبه بندی دانشگاه‌ها به منظور حمایت های ویژه بود. چون دانشگاه‌ها برای امور معمول خود بودجه هایی را دارند، ولی برای اینکه سازمان مدیریت و دستگاه‌های دیگر بتوانند حمایت‌هایی ویژه ای داشته باشند، رتبه بندی و اعتبارسنجی دانشگاه های بر‌تر لازم است که این مسئله نیز پس از تصویب در ستاد توسط وزارت علوم قابل اجرا خواهد بود.

تصویب طرح جامع سنجش و پذیرش دانشجو

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: طرح جامع سنجش و پذیرش دانشجو در حوزه آموزش عالی و طراحی زیرنظام های مختلف، محور پنجم از مصوبات جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور بود که به تصویب رسید.

طرح نظام جامع مهارتی از دیگر مصوبات ستاد نقشه

کبکانیان تصریح کرد: طرح نظام جامع مهارتی با پیشنهاد وزارت علوم و مشارکت دستگاه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی یکی از مصوبات جلسه ستاد بود.

تصویب آمایش وزارت علوم توسط ستاد نقشه جامع علمی کشور

وی یادآورشد: همانطور که آمایش آموزش عالی وزارت بهداشت مراحل تصویب خود را طی کرد و ابلاغ شد، آمایش آموزش عالی وزارت علوم نیز بعد از این مرحله با وجود اختلاف نظر‌هایی که در ابتدای جلسه وجود داشت با همگرایی ایجاد شده با رای قاطع اعضا به تصویب ستاد نقشه جامع علمی کشور رسید و به زودی مراحل نهایی خود را طی خواهد کرد.

بررسی آمایش دانشگاه آزاد در جلسات آینده

کبگانیان درمورد طررح آمایش پیشنهادی دانشگاه آزاد گفت: این آمایش از جلسات دیگر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: همچنین برای اینکه این مجموعه‌ها و شورای گسترش وزراتین علوم و بهداشت هماهنگی‌هایی را داشته باشند، و در ضمن نظارتی بر عملکرد این آمایش انجام شود، مقرر شد گزارش سالانه آمایش آموزش عالی برای نظام و مسئولان نظام آماده شود و ماموریت داده شد این موضوع در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور انجام شود.

نظارت ستاد برعملکرد آمایش آموزش عالی در سطح کلان

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: بنابراین دو پیشنهاد ارایه شد یکی اینکه کمیته ای در ستاد نقشه جامع علمی کشور تشکیل شود و یا اینکه خود ستاد برآن نظارت داشته باشد.

وی تاکید کرد: با توجه به حضور وزرای علوم و بهداشت، رئیس کمیسیون های مجلس، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در جلسه ستاد، مقررشد، برای هماهنگی و نظارت بر آمایش آموزش عالی کل کشور ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ماموریت ویژه داشته باشد که این موضوع هم به تصویب رسید.

کبگانیان همچنین از ارائه گزارشی از پیشرفت‌های علم و فناوری خبر داد.

وی افزود: این گزارش بسیار قابل توجه بود چرا که دستاورد‌هایی تجاری سازی شده و از پایلوت گذشته، رشد بسیار خوبی را داشتند. این دستاورد‌ها جزء دستاوردهایی هستند که از مرحله پژوهش گذشته‌اند و مرحله آماده سازی آنها برای نمونه صنعتی انجام شده و وارد مرحله قراردادهای صنعتی و تجاری سازی شده اند.