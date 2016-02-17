۳۷۰ طرح پاکسازی در مناطق آلوده شهر زنجان اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایرج خانی پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، به جرائم در فضای مجازی در استان زنجان طی ۱۰ ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: زنجان کمترین جرائم در فضای مجازی را دارد.

وی بابیان اینکه اقدامات پیشگیرانه در کاهش جرائم در فضای مجازی مؤثر بوده است، اظهار کرد: در این راستا پلیس نسبت به آگاه‌سازی مردم از فضاهای مجازی برنامه‌های مختلفی برگزار کرده است و در این میان پیشگیری اجتماعی از وقوع جرائم از اولویت‌های پلیس زنجان است و پیشگیری از وقوع جرائم با مشارکت عمومی مؤثر خواهد بود.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان، به جرائم خشن در زنجان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در ۱۰ ماه سال جاری جرائم خشن رخ نداده است.

سرهنگ خانی پور به اجرای طرح امنیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی باهدف پاک‌سازی مناطق آلوده انجام‌شده است.

وی تصریح کرد: در این طرح معتادین که اقدام به توزیع مواد مخدر می‌کردند جمع‌آوری شدند و همچنین با همه اراذل‌واوباش هم برخورد جدی صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان ابراز کرد: طی ۱۰ ماه سال جاری پلیس در سطح شهرستان زنجان، ۳۷۰ طرح پاک‌سازی در مناطق آلوده را اجرا کرده است.

سرهنگ خانی پور با اشاره به اینکه همه مردم در بحث برقراری امنیت اجتماعی باید مشارکت کنند، افزود: مردم باید بر این امر توجه داشته باشند که باید پلیس را در بحث برقراری امنیت همراهی کنند.

وی یادآور شد: خوشبختانه طی سال‌های اخیر همکاری مردم زنجان با پلیس تقویت‌ شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: با همکاری خوب مردم با پلیس، زنجان جزو سه استان امن کشور است.