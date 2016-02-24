به گزارش خبرگزاری مهر، منتخبی از فیلم های جشنواره بین المللی فیلم كوتاه ازمیر تركیه در سانسی ویژه در دهمین جشنواره بین المللی فیلم كوتاه «۱۰۰» به نمایش درمی‌آیند. این جشنواره از سال ۲۰۰۰ و هرساله در ماه نوامبر در شهر ازمیر آغاز به كار كرده و تاكنون ۱۶ دوره آن برگزار شده است.

دهمین جشنواره بین المللی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای در ۴ بخش، اصلی (مسابقه ملی)، بخش سینمای اخلاق، بخش بین الملل و بخش چشم انداز ۱۴۰۴ (مسابقه) از ۱۲ تا ۱۴ اسفند ماه ۹۴ در تهران برگزار می شود.

جدول اكران دهمین جشنواره بین المللی فیلمهای ۱۰۰ ثانیه‌ای منتشر شد

دهمین جشنواره بین المللی فیلم «۱۰۰» چهارشنبه ۱۲ اسفند ماه با اكران آثار بخش مسابقه ملی، بین‌الملل و بخش غیررقابتی و همچنین با برگزاری كارگاه‌های آموزشی در پردیس سینمای آزادی كار خود را آغاز می‌كند.

اكران‌های بخش‌های مختلف این جشنواره در روز نخست به شرح زیر است:

سالن‌ «شهر قصه» پردیس سینمای آزادی در روز نخست این جشنواره از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۲۱:۴۵ در دو نوبت صبح و عصر میزبان آثار بخش غیررقابتی این جشنواره خواهد بود.



سالن «شهر هفتم» پردیس سینمای آزادی از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ محل نمایش آثار منتخب المپیاد دانش‌آموزی و از ساعت ۱۳ تا ۱۹:۴۵ میزبان نمایش آثاری از جشنواره‌های فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای بوستون، جشنواره ویدئو میكر ایتالیا، جشنواره استارت باكو و تیزرهای تبلیغاتی با محوریت اخلاق خواهد بود.



سالن «شهر هنر» هم در این روز از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۲۱:۴۵ در دو نوبت صبح و عصر به اكران آثار بخش مسابقه ملی این دوره از جشنواره فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای اختصاص خواهد یافت.



سالن «شهر فرنگ» پردیس سینمای آزادی نیز از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۱۵ میزبان نمایش آثاری از جشنواره‌های فیلم ازمیر تركیه، ویدئو میكر ایتالیا و فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای بوستون خواهد بود. همچنین در این سالن از ساعت ۱۶:۳۰ كارگاه بخش بین الملل كشور فرانسه برگزار خواهد شد. پس از این كارگاه، سالن «شهر فرنگ» از ساعت ۱۸:۱۵ تا ساعت ۲۱:۴۵ میزبان آثار بخش مسابقه بین الملل و بخش خارج از مسابقه بین‌الملل خواهد بود.

علاقه مندان برای حضور در این جشنواره و تماشای آثار، می‌توانند در زمان یاد شده به پردیس سینمایی آزادی واقع در تقاطع خیابان شهید بهشتی و خالد اسلامبولی مراجعه كنند.

اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای ۱۴ اسفند ماه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد شد.