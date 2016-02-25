طرح سلامت یار به ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان ها کمک می کند

میثم معزی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون اجرای طرح «سلامت یار» در خوزستان اظهار کرد: طرح سلامت یار طی تفاهم نامه ای بین معاونت درمان وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر کشور در راستای به کارگیری اعضای این جمعیت در قالب خدمت رسانی به بیماران شکل گرفت.

وی افزود: این خدمات عمدتا در قالب اقدامات پشتیبانی پرستاری، جابه جایی بیماران و مراقبت های اولیه سلامت در بیمارستان ها است که به صورت آزمایشی در بیمارستان گلستان اهواز اجرا می شود.

مدیر امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: اجرای این طرح کمک شایانی به اجرای فرآیندهای مراقبتی و ارتقای کیفیت خدمات هتلینگ در بیمارستان های دانشگاهی می کند.

معزی با بیان اینکه قرار بود این طرح از چند سال قبل شروع شود، اضافه کرد: این طرح به دلیل ناهماهنگی های موجود، اجرایی نشد و امیدواریم با شروع این طرح بتوانیم خدمت رسانی در بیمارستان ها را بیش از پیش افزایش دهیم و شاهد رضایتمندی بیشتر بیماران باشیم.

وی عنوان کرد: پس از ارزیابی های اولیه می توانیم از خدمات داوطلبان طرح سلامت یار در کلیه بیمارستان های سطح استان در قالب این طرح استفاده کنیم.

مدیر امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: داوطلبان طرح سلامت یار در امور درمانی هیچ دخالتی نمی کنند و با نظارت و هماهنگی کادر پزشکی، مدیر داخلی و مدیر پرستاری بیمارستان فقط در جهت اقدامات پشتیبانی پرستاری می توانند فعایلت داشته باشند.

معزی بیان کرد: قبل از شروع به کار داوطلبان طرح سلامت یار در بخش های بیمارستانی یک دوره کوتاه مدت آموزشی و کلاس های توجهی برای آشنایی با مقررات و قوانین و محیط کار در بیمارستان آنها برگزار می شود.