به گزارش خبرنگار مهر، مصیب رفیعیپور ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در سال جاری چهار مرکز درمانی موفق به دریافت مجوز IPD یا همان بخش بیماران بینالملل شدند که شامل یک مرکز بیمارستانی و سه مرکز درمانی سرپایی است.
وی افزود: این مجوزها پس از طی مراحل ارزیابی و تأیید استانداردهای لازم از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است.
مدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به برنامههای توسعهای ادامه داد: درخواست راهاندازی و اخذ مجوز برای هفت مرکز درمانی دیگر نیز به وزارت بهداشت ارسال شده و مراحل اداری آن در حال پیگیری است که با نهایی شدن آنها، ظرفیت استان برای ارائه خدمات به بیماران بینالملل افزایش مییابد.
رفیعیپور توضیح داد: در حال حاضر ۱۶ مرکز درمانی تحت پوشش «دانشگاه علوم پزشکی اهواز» دارای مجوز رسمی پذیرش بیمار خارجی هستند و خدمات تخصصی و فوقتخصصی ارائه میدهند.
وی با تأکید بر اهمیت اقتصادی این حوزه اضافه کرد: گسترش این مراکز علاوه بر معرفی ظرفیتهای پزشکی خوزستان، نقش مهمی در توسعه تعاملات بینالمللی، افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی دارد.
مدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان خاطرنشان کرد: این دانشگاه با بهرهگیری از توان علمی پزشکان و تجهیزات پیشرفته، تلاش میکند جایگاه خوزستان را به عنوان یکی از قطبهای مهم گردشگری سلامت در کشور تثبیت کند.
