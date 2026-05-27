  1. استانها
  2. خوزستان
۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

گردشگری سلامت در خوزستان ارتقا می‌یابد

گردشگری سلامت در خوزستان ارتقا می‌یابد

اهواز - مدیر امور بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: افزایش مراکز دارای مجوز پذیرش بیماران خارجی از جمله برنامه‌های مهم دانشگاه در راستای ارتقای حوزه گردشگری سلامت است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب رفیعی‌پور ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در سال جاری چهار مرکز درمانی موفق به دریافت مجوز IPD یا همان بخش بیماران بین‌الملل شدند که شامل یک مرکز بیمارستانی و سه مرکز درمانی سرپایی است.

وی افزود: این مجوزها پس از طی مراحل ارزیابی و تأیید استانداردهای لازم از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است.

مدیر امور بیمارستان‌ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای ادامه داد: درخواست راه‌اندازی و اخذ مجوز برای هفت مرکز درمانی دیگر نیز به وزارت بهداشت ارسال شده و مراحل اداری آن در حال پیگیری است که با نهایی شدن آن‌ها، ظرفیت استان برای ارائه خدمات به بیماران بین‌الملل افزایش می‌یابد.

رفیعی‌پور توضیح داد: در حال حاضر ۱۶ مرکز درمانی تحت پوشش «دانشگاه علوم پزشکی اهواز» دارای مجوز رسمی پذیرش بیمار خارجی هستند و خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی ارائه می‌دهند.

وی با تأکید بر اهمیت اقتصادی این حوزه اضافه کرد: گسترش این مراکز علاوه بر معرفی ظرفیت‌های پزشکی خوزستان، نقش مهمی در توسعه تعاملات بین‌المللی، افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی دارد.

مدیر امور بیمارستان‌ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان خاطرنشان کرد: این دانشگاه با بهره‌گیری از توان علمی پزشکان و تجهیزات پیشرفته، تلاش می‌کند جایگاه خوزستان را به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری سلامت در کشور تثبیت کند.

کد مطلب 6842686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها