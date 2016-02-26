مردم رای دادن را به آخر وقت روز انتخابات موکول نکنند

محمد رحیم نوروزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از حضور مردم در پای صندوق های رای به واجدین شرایط رای توصیه کرد که با حضور در ساعات های اولیه امروز، رای دادن را آخر وقت موکول نکنند.

وی اظهارکرد: تاخیر حضور در پای صندوق های رای و موکول کردن آن به ساعت های پایانی مهلت قانونی انتخابات، موجب ازدحام مردم در شعب اخذ رای خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی افزود: کسانی که واجد شرایط رای دادن هستند با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی و در صورت نبود شناسنامه و کارت ملی با همراه داشتن شماره ملی خود به صندوق های رای مراجعه و آرای خود را به صندوق های آرای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بیندازند.

وی افزود: هم اکنون با تلاش عوامل هیئت های اجرایی و نظارت و نیروی‌های انتظامی ۸۲۵ شعبه اخذ رای در سراسر استان آماده اخذ آرای هم استانی های عزیز در سطح شهر و روستا هستند.

به گزارش خبرنگارمهر، از جمعیت ۹۲۸ هزاری نفری خراسان شمالی، ۶۲۴ هزار و ۳۰۰ نفر واجد شرایط رای دادن هستند و می‌توانند با حضور در پای صندوق‌های رای چهارنماینده مردم این استان در مجلس شورای اسلامی را راهی بهارستان و یک نماینده را راهی مجلس خبرگان رهبری کنند.

بر اساس اعلام وزارت کشور کار رای گیری در شعب سراسر کشور تا ساعت ۱۸ امروز ادامه دارد.