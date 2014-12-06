شکل گیری درست احزاب در کشور مشارکت سیاسی مردم را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم نوروزیان صبح شنبه در جلسه نشست فصلی احزاب و تشکلهای سیاسی خراسان شمالی، با اشاره به اهمیت موضوع تحزب در کشور، اظهار داشت: احزاب و تشکل های سیاسی می توانند با حضور و فعالیت درست در جامعه، با استفاده از ظرفیت های موجود برای رفع مشکلات مردم گام بردارند.

وی فعالیت احزاب در کشور را موجب بالا رفتن سطح آگاهی و دانش سیاسی مردم دانست و افزود: فعالیت و نقش حزب با جریان سیاسی تفاوت دارد چرا که لازمه فعالیت احزاب داشتن اساسنامه، نظام نامه و مرام نامه بوده و به همین دلیل نیز نقش و تأثیر آن با جریان های مختلف تفاوت دارد.

به گفته نوروزیان شکل گیری درست احزاب و تشکل های سیاسی در کشور مردم را وارد فضای سیاسی کرده و مشارکت سیاسی آنها را افزایش می دهد.

وی اضافه کرد: در واقع زمانی مردم به درستی وارد فضای سیاسی می شوند که احزاب در جامعه شکل گرفته و این احزاب در فضایی بانشاط به دغدغه ها و خواسته های مردم توجه کافی داشته و برای رفع آنها اقدام کنند.

نوروزیان در ادامه با یادآوری این که فعالیت سیاسی از سوی دستگاه های اداری، دولتی و استانداری روال غلطی بود که در دولت های گذشته وجود داشت، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید با ممانعت از این روند تلاش می کند تا فضای سیاسی کشور را مدیریت کرده و آرامش را در جامعه مهیا کند.

وی تصریح کرد: البته این آرامش جامعه از سوی احزاب و تشکل ها نیز به وجود می آید چرا که احزاب می توانند با فعالیت سیاسی در محیطی بانشاط و مناسب، آرامش و نشاط روانی در جامعه را افزایش دهند.

نوروزیان برگزاری نشست ها و جلسات با نمایندگان احزاب و تشکل ها را در راستای تداوم همدلی و تفاهم با این تشکل های سیاسی و دریافت نظرات آنها در راستای تدوین برنامه ششم توسعه دانست و افزود: در برنامه ششم توسعه احزاب باید بتوانند دیدگاه های خود را مطرح کنند در حالی که متاسفانه در برنامه پنجم توسعه از آن اثری دیده نمی شود.

ابوالحسن وحیدی، مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی نیز در این نشست با بیان این که احزاب و تشکلهای سیاسی ضمن داشتن مجوز از نظام کارکردهای مشخصی هم دارند، افزود: احزاب می تونند در انتخابات، راهپیمایی ها و ... در بستر گروه های سیاسی فضای آرامی را ایجاد کنند که برآیند این اقدامات در نهایت تقویت اعتماد مردم به نظام اسلامی خواهد بود.