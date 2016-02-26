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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۳۴

آیت‌الله نوری همدانی:

همه با خروش در انتخابات حضور یابند

همه با خروش در انتخابات حضور یابند

قم - یکی از مراجع تقلید تأکید کرد که همه واجدان شرایط باید با خروش در انتخابات شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی صبح جمعه پس از شرکت در انتخابات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر همه لازم است در سرنوشت کشور خود و قدرت نظام نقش داشته باشند و با انتخاب خود سیلی محکمی به صورت دشمنان و حامیانش بکوبند.

این مرجع تقلید در توصیه ای به مردم گفت: همه با خروش در انتخابات حضور یابند و رای دهند و با این انتخابات جواب مثبتی به شهدا و آرمان های امام راحل خواهند داد و قدرت و عزت خود را ثابت خواهند کرد.

آیت الله نوری همدانی اظهار داشت: مردم باید افرادی را انتخاب کنند که متعهد و انقلابی باشند و مشکلات مردم را درک کرده باشند.

به اعتقاد این مرجع تقلید، امروز حماسه ای به وجود خواهد آمد که بسیار برجسته خواهد شد.

کد مطلب 3565880

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