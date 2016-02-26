به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی صبح جمعه پس از شرکت در انتخابات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر همه لازم است در سرنوشت کشور خود و قدرت نظام نقش داشته باشند و با انتخاب خود سیلی محکمی به صورت دشمنان و حامیانش بکوبند.

این مرجع تقلید در توصیه ای به مردم گفت: همه با خروش در انتخابات حضور یابند و رای دهند و با این انتخابات جواب مثبتی به شهدا و آرمان های امام راحل خواهند داد و قدرت و عزت خود را ثابت خواهند کرد.

آیت الله نوری همدانی اظهار داشت: مردم باید افرادی را انتخاب کنند که متعهد و انقلابی باشند و مشکلات مردم را درک کرده باشند.

به اعتقاد این مرجع تقلید، امروز حماسه ای به وجود خواهد آمد که بسیار برجسته خواهد شد.