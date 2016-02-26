به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی سیدمحمدعلی علوی گرگانی پیش از ظهر جمعه پس از انداختن رأی خود در صندوق شماره ۵۰۵ قم در جمع خبرنگاران از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری قدردانی کرد.

وی تأکید کرد: ملت ایران گوش به فرمان رهبری، مراجع تقلید و مردم هستند و لازم است همه مسئولان قدر ملت را بدانند چرا که این ملت باعث عزت و آبروی اسلام و مسلمین هستند.

این استاد سطوح عالی حوزه افزود: مردم در تمام شرایط مطیع بزرگان دین هستند و در اطاعت از رهبری و عالمان دینی دریغ نمی‌کنند.

آیت‌الله علوی گرگانی در پایان گفت‌: از ملت ایران به دلیل لبیک به ندای رهبری و مراجع تقدیر می‌کنم.