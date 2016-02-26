به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی صبح جمعه پس از انداختن رأی خود در صندوق شماره ۵۰۵ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همت مردم را که در این انتخابات شرکت می‌کنند ارج می‌نهیم و این انتخابات برای ملت علاوه بر حقی که دارند یک تکلیف است و به شکوه و اقتدار نظام می‌افزاید.

وی با بیان اینکه اقتدار نظام به حضور پرشور مردم در صحنه است، تأکید کرد:‌ مردم مومن و انقلابی با حضور در همه صحنه‌ها موجب شکوه نظام می‌شوند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: مردم ایران با حضور چشمگیر در همه صحنه‌ها، دنیا را متحیر کرده و این حضور نشان دهنده ایمان مردم به اسلام و انقلاب و رهبری است.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی با اشاره به تقویت اقتدار نظام در صحنه بین‌الملل تصریح کرد که روز به روز ابعاد جدیدی از نظام اسلامی برای مردم دنیا روشن می‌شود.

وی عدالت و وحدت امت اسلامی را از مهم‌ترین اهداف نظام اسلامی دانست و افزود: نظام اسلامی توانسته همه تهدیدها و دشمنی‌ها و توطئه‌های آمریکا و صهیونیسم را خنثی کند و این مرهون حضور و وحدت مردم و عشق به نظام است که روز به روز بیشتر می‌‌شود.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در پایان ابراز امیدواری کرد که شاهد حضور میلیونی مردم در این انتخابات و دیگر مناسبت‌ها خواهیم بود.