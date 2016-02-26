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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۰۹

آیت الله گرامی:

رأی مردم امانت است/ همگان در انتخابات شرکت کنند

رأی مردم امانت است/ همگان در انتخابات شرکت کنند

قم - یکی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم گفت: آرای مردم امانتی است که مدیران و مجریان باید از آن پاسداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد علی گرامی صبح جمعه پس از شرکت در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان با اشاره به اینکه انسان زندگی اجتماعی دارد، گفت: لازمه زندگی اجتماعی دخالت در مسائل مختلف جامعه است و مهمترین مسائل اجتماعی مربوط به مسائل مدیریت جامعه است که دخالت در قانون‌گذاری و انتخاب رهبری بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه بهترین مسیر برای دخالت در این امور مهم برگزاری انتخابات صحیح و ارزشمند است، اظهار داشت: آرای مردم در انتخابات تعیین کننده است و امانتی است که مدیران و مجریان باید از آن پاسداری کنند.

این استاد برجسته حوزه تأکید کرد: همه باید در انتخابات حضور داشته باشند و وظیفه خود را در این مسئله مهم انجام دهند چرا که سهل‌انگاری موجب خسارت سنگینی خواهد بود.

کد مطلب 3566119

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