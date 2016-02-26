شرکت نکردن در انتخابات اشتباه است/ مردم به نفع اسلام رأی دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی صبح جمعه پس از انداختن رأی خود در صندوق سیار شماره ۵۰۶ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدواریم که حضور گسترده مردم در پای صندوق رای نتیجه خوبی در بر داشته باشد.

وی با بیان اینکه برخی از دوره‌ها نتایج مطلوب نبوده است، عنوان کرد: امیدواریم در این دوره نتیجه برگزاری انتخابات خوب باشد و مردم به نفع اسلام و مملکت رأی دهند.

این مرجع تقلید تأکید کرد: اشتباه است که برخی در انتخابات شرکت نمی‌کنند و باید همه حضور گسترده در انتخابات داشته باشیم.