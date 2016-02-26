باید قدردان حضور مردم باشیم/ نمایندگان مشکلات را فراموش نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم امینی صبح جمعه پس از شرکت در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران گفت: از مردم ایران میخواهیم همانند دورههای گذشته به صورت گسترده در انتخابات شرکت و با بصیرت و شناخت به افراد اصلح رأی دهند.
وی با بیان اینکه از مردم میخواهیم که رأی سفید ندهند، اظهار داشت: ملت ایران با حضور خود به جهانیان اثبات میکند که بعد از سالها به نظام اسلامی وفادار هستند و قدرت خود را در عمل نشان میدهند.
این استاد حوزه علمیه قم با توصیه به مسئولان و نمایندگان آینده مجلس گفت: به نمایندگان و مسئولان توصیه میکنم مردم ایران و مشکلات آنها را فراموش نکنند.
وی افزود: مردم مشکلات اقتصادی و معیشتی و بیکاری دارند و امیدواریم که نمایندگان با جدیت برای حل مشکلات تلاش کنند تا مردم از آنها راضی شوند و ما باید قدردان حضور مردم باشیم.
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