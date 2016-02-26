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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۱۸

آیت‌الله سبحانی:

مردم به کسانی رأی دهند که دردهای جامعه را درمان کنند

مردم به کسانی رأی دهند که دردهای جامعه را درمان کنند

قم - یکی از مراجع تقلید گفت: مردم به کاندیداهایی رأی دهند که اهل درک و عقل باشند و دردهای جامعه را درمان کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی صبح جمعه پس از انداختن رای خود در صندوق شماره ۵۰۶ در جمع خبرنگاران بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و اظهار داشت:‌ برای اینکه پیشرفت جامعه رقم بخورد و مشکلات حل شود مردم باید در انتخابات شرکت کنند.

این مرجع تقلید تصریح کرد: از مردم انتظار می‌رود افراد صالح را که بیشتر مجلس به آنها نیاز دارد انتخاب کنند و به کسانی رای دهند که اهل درک و عقل باشند و دردهای جامعه را درمان کنند.

وی گفت: توصیه می‌شود همه کسانی که حائز شرایط شرکت در انتخابات هستند در این انتخابات شرکت کنند.

آیت‌الله سبحانی این انتخابات را مبارک دانست و تاکید کرد: در حقیقت رای، رای مردم است و خداوند پشتیبان ملت اسلامی است.

 

کد مطلب 3565934

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