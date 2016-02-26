به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح جمعه پس از انداختن رای خود در صندوق شماره ۵۰۵ در جمع خبرنگاران انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را نعمت بزرگی برای نظام اسلامی برشمرد.
این مرجع تقلید اضافه کرد: امیدوارم هر قشری که در این انتخابات شرکت میکنند توفیق دهد که به حاجات خودشان برسند.
آیتالله مکارم شیرازی ابراز امیدواری کرد که حضور باشکوه مردم در این انتخابات مایه خوشحالی دوستان نظام و ناامیدی دشمنان میشود.
این مرجع تقلید تصریح کرد: امیدوارم خداوند به مسئولان و افرادی که انتخاب میشوند توفیق دهد بهتر از گذشته برای حل مشکلات مردم قدم بردارند.
نظر شما