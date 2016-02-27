پایان هشتمین جشنواره تجسمی فجر/ طوبای زرین به ۸ هنرمند اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تالار وحدت ۸ اسفندماه میزبان مراسم اختتامییه هشتمین جشنواره تجسمی فجر بود و در این مراسم که با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید ملانوروزی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی فجر و جمعی از مسئولان و هنرمندان برگزار شد برگزیدگان این رویداد هنری در بخش مسابقه، فجر ملی، مستندهای تجسمی و پژوهش معرفی شدند.

۱۸:۲۰: در تالار وحدت که محل برگزاری مراسم اختتامیه هشتمین دوره جشنواره فجر است جایگاه ویژه ای طراحی شده که با بک راند پوستر جشنواره موقعیتی را برای عکس یادگاری ایجاد کرده و علاقه مندان با هنرمندان حاضر در این مراسم عکس یادگاری می گیرند.

۱۸:۵۰: اکبر نیکانپور، کامبیز درمبخش، رضا بانگیز، محمدعلی بنی اسدی، عزت الله مهرآوران، مسعود فروتن، لوریس چکناواریان، سیاه قلم، واحد خاکدان، شجاعی طباطبایی، اسماعیل خلج، اسماعیل عباسی، نادر قشقایی، غلامحسین لطیفی، جواد بختیاری، جاسم غضبانپور، محمدرضا اصلانی از جمله هنرمندان حاضر در سالن هستند. محمود فرشچیان که قرار است مراسم تجلیل از وی برگزار شود هنوز در مراسم حضور نیافته است.

۱۹:۱۰: مراسم اختتامیه هشتیمن جشنواره تجسمی فجر با چهل دقیقه تاخیر و به محض ورود وزیر ارشاد شروع شد.

۱۹:۲۵: مجتبی آقایی دبیر هشتمین جشنواره تجسمی فجر در سخنانی گفت: هشتمین جشنواره در رویکردی تعاملی و بهره مندی از قابلیت توامان رشته ها و زیر رشته ها عرصه وسیعی را گستراند به گونه ای که از میان ۱۰ هزار اثر، ۲۰۵ اثر ایرانی و آثاری از هنرمندان چهل کشور در موسسه صبا به نمایش در آمد و تا ۱۷ اسفند هم در معرض دید است.

۱۹:۵۰: سخنرانی مجید ملانوروزی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی فجر و اهدای تندیس طوبای زرین دیگر بخش این مراسم بود. همچنین از از داور برقی نمین برای ساخت تندیس طویای زرین جشنواره در هشت دوره گذشته تقدیر ویژه صورت گرفت.

۲۰: در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر از نصراله‌ افجه‌ای خوشنویس، لیلیت تریان مجسمه‌ساز، فخرالدین فخرالدینی عکاس، مصطفی عبدالهی گرافیست، بهمن رضایی کاریکاتوریست، ناصر پلنگی نقاش و محمدرضا دادگر تصویرگر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تجلیل شد. محمود فرشچیان نگارگر که در لیست تجلیل ها بود در مراسم حضور نداشت و سیدحسن صائب به نمایندگی از او جایزه‌اش را دریافت کرد.

۲۰:۱۵: در ادامه این مراسم علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ایراد سخنرانی پرداخت.

۲۰:۴۵: بخش دیگر این مراسم به معرفی برگزیدگان هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی در بخش مسابقه، فجر ملی، مستندهای تجسمی و پژوهش اختصاص داشت.

به رسم همه ساله جشنواره هنرهای تجسمی فجر در بخش مفاخر این رویداد هنری از هنرمندان پیشکسوت و باسابقه کشور در شاخه‌های مختلف هنری تجلیل و تندیس «طوبای زرین» جشنواره هنرهای تجسمی فجر به همراه مدالیوم این جشنواره به آنها اهدا شد.