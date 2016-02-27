برگزیدگان هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی شامگاه شنبه ۸ اسفند در تالار وحدت به کار خود پایان داد و برگزیدگان این جشنواره در بخش های مسابقه، فجر ملی، مستندهای تجسمی و پژوهش معرفی شدند.

در بخش مسابقه محمود آزادنیا، عمادالدین انوشیروانی، سونیا تمجیدی راد، رضا دالوند، مریم حاجی حسینعلی، وحید خزایی، فرناز دمنابی اصل، مهدی رزقی، فریبا دادگر، فرشید داوودی، نسرین عبدشیخی، امیر فرید، انس کورتوویک از بوسنی و هرزه گوین، مینا علیزاده خوانساری، هاجر کمیلی، نازی مرتاض خو، مهدی محمدی، حبیب مرادی، بهنام ولدوند، جاوید نیک پور، فرزانه وزیری تبار، سید محمد یاسینی اردکانی برگزیدگان هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بودند که جوایز خود را گرفتند.

در بخش فیلم های مستند جایزه بهترین فیلم مستند به فیلم «اسبی که شیهه نمی کشد» به تهیه کنندگی و کارگردانی محمدرضا عینی تعلق گرفت.

جایزه بهترین کارگردانی به محمود کریمی کارگردان فیلم «زمان به وقت موسیو ستبون» اهدا شد.

جایزه بهترین پژوهش به سیدمحمود افتخاری پژوهشگر فیلم مستند «استنساخ» رسید.

جایزه بهترین تصویربرداری را داوود ملک حسینی و وحید ابراهیمی تصویربرداران فیلم مستند «راز خاک» دریافت کردند.

جایزه بهترین تدوین به محسن کردستانی تدوینگر فیلم «خانه ام خالی است» و جایزه ویژه هیات داوران به قاسم شیشه گری کارگردان فیلم مستند «دیوار» اهدا شد.

جایزه حمایتی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به مهدی رخشانی تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند «خطوط ناپیدا» اهدا شد.

در بخش همایش نیز جوایز به حامد کیا، شیوا ارغوانی و میثم یزدی، میثم موسایی و پروین پارسی نیا اهدا شد.

همچنین دو انجمن نگارگری و خوشنویسی نیز جوایزی را به برگزیدگان بخش نمایشگاه «فجر و هنر ملی» اهدا کردند.

در بخش نگارگری زهرا پازوکی، زینب شاهی و نوشین نظری جایزه گرفتند و در بخش خوشنویسی میرحیدر موسوی، حبیب رمضان پور و مصطفی عابدینی از سوی انجمن خوشنویسان جایزه دریافت کردند.