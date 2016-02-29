به گزارش خبرنگار مهر، در این گردهمایی که با حضور باستان شناسان، کاوش گران و مسئولان سازمان میراث فرهنگی برگزار خواهد شد، هر یک از باستان شناسان گزارشی از کاوش‌های انجام شده در سال اخیر را ارائه می‌کنند.

همچنین در حاشیه این برنامه از کتاب نمایشگاه نیز رونمایی می‌شود و نمایشگاه یافته‌های پژوهش‌های باستان شناسی در سال ۹۳ برپا خواهد شد.

در روز اول این برنامه نادر علیدادی سلیمانی گزارش« تپه گاوکشی اسفندقه، استقراری از دوره نوسنگی در جنوب شرق ایران» را ارائه می‌کند.

محمد اسماعیلی جلودار نیز درباره کاوش نجات بخشی در مسیر خط انتقال فاضلاب در بافت قدیم تهران صحبت خواهد کرد و حسین داوودی نیز به ارائه گزارشی از کاوش محوطه باستانی شهرستان تاکستان قزوین را که در تابستان ۹۳ انجام شده بود، می پردازد.

در عصر همین روز هم کاوش باستان شناسی تل مش کریم شهرستان سمیرم اصفهان توسط علیرضا سرداری بررسی می‌شود و نوروز رجبی هم درباره لایه نگاری، تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه سبز مرودشت صحبت می کند.

فصل سوم کاوش‌های باستان شناسی در محوطه کهنه شهر چالدران هم توسط سیاوش سامعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در روز دوم این گردهمایی نیز فصل چهاردهم کاوش در بخش گورستان شهر سوخته که در پاییز و زمستان سال گذشته انجام شده بود، توسط سید منصور سجادی مورد بررسی قرار می گیرد و علی اکبر وحدتی و رافائل بیشونه هم درباره فصل سوم کاوش در تپه چلو دشت جاجرم خراسان شمالی صحبت می‌کنند.

اما فصل دوم لایه‌نگاری محوطه ریوی در خراسان شمالی هم توسط محمد جواد جعفری و کاوش فصل هشتم محوطه قلی درویش جمکران هم توسط سیامک سرلک و فصل پنجم کاوش‌های تپه صرم کهک در استان قم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

پس از توقفی کوتاه، باستان شناسان دیگر نیز گزارشی از فعالیت های خود در سال گذشته را ارائه می کنند. پژوهش‌های نجات بخشی للار در حوضه آبگیر سد سیمره ایلام توسط لیلی نیاکان و کاوش فصل اول گورستان قیزیل قیه مشکین شهر توسط کریم حاجی زاده بررسی خواهد شد.

مهرداد ملک‌زاده از باستان‌شناسان کهنه‌کار نیز گزازشی از گورستان مرسین در سمنان می‌دهد و مصطفی ده پهلوان که اکنون مدیریت باغ موزه نگارستان را نیز برعهده دارد، گزارش کاوش‌های آموزشی و پژوهشی انجام داده در قره تپه سگزآباد را با تمرکز بر لایه‌های عصرآهن و هخامنشی را می‌دهد. در همین زمان شناسایی و کشف و مستندنگاری بقایای باستان شناختی راه شاهی هخامنشی شوش _ تخت جمشید هم توسط احسان یغمایی بازگو می شود.

در عصر همین روز هم علیرضا عسگری چاوردی با همکاری فرانچسکو کالیری درباره فصل دوم مطالعات خود در شهر پارسه صحبت می کنند و جعفر مهرکیان و مسینا هم درباره کل چندار دره شمی و هفتمین برنامه هیات باستان شناسی ایران و ایتالیا گزارشی را به این همایش ارائه می دهند.

پس از آن رضا نوروزی و جبرئیل نوکنده و سیروس برفی هم به ترتیب درباره کاوش در محوطه تل قلعه سیف آباد کازرون، پژوهش های باستان شناسی دیوار بزرگ گرگان و کاوش در محوطه تنگ فراشبند صحبت می کنند.

در روز سوم نیز برخی دیگر از باستان شناسان گزارشی از فعالیت های انجام شده خود را به مخاطبانشان در این گردهمایی ارائه خواهند داد.