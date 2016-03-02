به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مازندران در اسطورههای ملی ایران» نوشته محمدجواد کوتنایی به تازگی توسط انتشارات معین منتشر و راهی بازار نشر شده است.
سرزمینی همانند مازندران، به عبارتی شمال ایران با اقلیمی متفاوت، اسطورههای ویژهای داشته و دارد. تپوریها، آماردها، کادوسیها و کاسپیها در وضعیتی با کوههای بلند، درههای ژرف، جنگلهای انبوه و دریایی بزرگ، سرزمینی با آب و هوایی ویژه و متمایز با دیگر نقاط ایران، میتواند نسبت به اقلیم های متفاوت دیگران گذار دیگری داشته باشد. آریاییها، همان کوچندگان فلات ایران به دشتهای جنوب باختری سیبری بودند که با دگرگونی وضعیت اقلیمی به خاستگاه نخستین و سپس به سوی باختر رو کردند. در کتاب پیش رو، آمیختگی اسطورههای کوچ کنندگان آریایی و مردم ساکن در شمال ایران آن روزگار بررسی شده است.
این کتاب همانطور که نویسنده در ابتدای آن اشاره کرده، قصد دارد جایگاه مازندران را در اسطورههای ملی، و همچنین همانندیها و تفاوتهای آنها بررسی کند. این کتاب که در واقع یک پژوهش است، دارای پیش درآمد، درآمد و ۵ فصل موضوعی است. بخش پایانی کتاب نیز با نام «برآمد» درج شده است.
بعد از پیش درآمد، و در بخش درآمد، معنای اسطوره شرح داده شده و نویسنده پس از آن وارد بحث بررسی اسطوره های مازندران شده است.
این کتاب با ۳۰۸ صفحه، شمارگان ۸۰۰ نسخه و قیمت ۱۵۰ هزار ریال منتشر شده است.
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