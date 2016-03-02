به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مازندران در اسطوره‌های ملی ایران» نوشته محمدجواد کوتنایی به تازگی توسط انتشارات معین منتشر و راهی بازار نشر شده است.

سرزمینی همانند مازندران، به عبارتی شمال ایران با اقلیمی متفاوت، اسطوره‏‌های ویژه‌ای داشته و دارد. تپوری‌ها، آماردها، کادوسی‌ها و کاسپی‌ها در وضعیتی با کوه‌های بلند، دره‏‌های ژرف، جنگل‏‌های انبوه و دریایی بزرگ، سرزمینی با آب و هوایی ویژه و متمایز با دیگر نقاط ایران، می‌‏تواند نسبت به اقلیم‏ های متفاوت دیگران گذار دیگری داشته باشد. آریایی‌ها، همان کوچندگان فلات ایران به دشت‏‌های جنوب باختری سیبری بودند که با دگرگونی وضعیت اقلیمی به خاستگاه نخستین و سپس به سوی باختر رو کردند. در کتاب پیش رو، آمیختگی اسطوره‌های کوچ کنندگان آریایی و مردم ساکن در شمال ایران آن روزگار بررسی شده است.

این کتاب همان‌طور که نویسنده در ابتدای آن اشاره کرده، قصد دارد جایگاه مازندران را در اسطوره‌های ملی، و همچنین همانندی‌ها و تفاوت‌های آن‌ها بررسی کند. این کتاب که در واقع یک پژوهش است، دارای پیش درآمد، درآمد و ۵ فصل موضوعی است. بخش پایانی کتاب نیز با نام «برآمد» درج شده است.

بعد از پیش درآمد، و در بخش درآمد، معنای اسطوره شرح داده شده و نویسنده پس از آن وارد بحث بررسی اسطوره های مازندران شده است.

این کتاب با ۳۰۸ صفحه، شمارگان ۸۰۰ نسخه و قیمت ۱۵۰ هزار ریال منتشر شده است.