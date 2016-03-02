به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «ثریا» امشب ۱۲ اسفندماه سیاستهای توسعه منطقهای و کم توجهی به نقش مردم و ظرفیتهای بومی استان خوزستان را آسیب شناسی می کند.
در برنامه «ثریا» همچنین با توجه به شرایط پساتحریم، ورود احتمالی سرمایهگذاران خارجی برای توسعه مناطق محروم خوزستان و ابعاد مختلف آن به ویژه تضعیف خودباوری مردم در این استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این برنامه با حضور روحالله ایزدخواه کارشناس ارشد توسعه منطقهای و پخش مستندهایی از ظرفیتها و مشکلات استان خوزستان، تجربه جهادسازندگی در توانمندسازی و احیای مناطق محروم و بخصوص عشایر منطقه بازخوانی میشود.
«ثریا» که اولین بار یازدهم اسفند۱۳۹۰ به روی آنتن رفت و حالا وارد چهار سالگی می شود. امروز چهارشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۶:۳۰ مستند «بهشت فراموش شده» برنامه «ثریا» که به ظرفیتها و مشکلات استان خوزستان می پردازد از شبکه یک سیما بازپخش خواهد شد.
برنامه «ثریا» با شعار «دیدهبانی برای پیشرفت ایران» به تهیه کنندگی محسن مقصودی چهارشنبهها ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن شبکه یک سیما میرود.
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