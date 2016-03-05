به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله حسین مظاهری، رئیس حوزه علمیه اصفهان طی پیامی ارتحال آیت الله واعظ طبسی را به بیت ایشان، رهبر معظم انقلاب و ملت مسلمان ایران تسلیت گفت.
وی در پیام خود آورده است: مصیبت ارتحال اسفناک عالم مجاهد و شخصیت تابناک اسلام و انقلاب مرحوم آیتالله آقای واعظ طبسی«قدسسرهالشریف»، موجب تأسف و تأثر بسیار شد.این عالم بزرگوار، بیشک یکی از استوانههای متین نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند و اکنون ضایعه فقدان ایشان، حقاً جبران ناپذیر است.
آیت الله مظاهری در ادامه این پیام افزود: کارنامۀ درخشان عمر پربرکت این عالم وارسته که از دوران جوانی و با پیشقدمی در مبارزات علیه رژیم ستمشاهی و همراهی با نهضت امام راحل عظیمالشأن «رضواناللهعلیه» در مشهد مقدس آغاز شد و در روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی با حکم آن امام عزیز در منصب والا و پرافتخار خدمت و تولیت آستان قدس رضوی «صلواتاللهوسلامهعلیه»، ادامه یافت و خدمات عظیم و پرشمار و بیسابقۀ دینی، علمی، فرهنگی و رفاهی که به آن آستان مقدس و مطهر بهوسیلۀ فکر و عزم و همت و تلاش و مدیریتِ تحسینبرانگیز این خادم حقیقی و بااخلاص حضرت ثامنالحجج «سلاماللهعلیه» تقدیم شد.
رئیس حوزه علمیه اصفهان همچنین یادآور شد: مجاهدت و سعی مشکوری که بهمنظور اداره و اعتلاء و رشد حوزه علمیه مقدسه خراسان طی سالهای متمادی از این عالم پرهیزکار بروز یافت و همچنین تفکر روشن بینانه و اهتمام والای ایشان در تأسیس مجامع و مراکز بزرگ علمی و تحقیقاتی حوزوی و دانشگاهی از جمله دانشگاه علوم اسلامی رضوی «سلاماللهعلیه» که از ابتکارات ماندگار این عالمِ روشننگر است، و خدمات برجسته دیگر در مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کنار صفا و وفا و روحیۀ معنوی و خلوص و صداقت و فضیلتمداری این عالم مهذب و متخلق، همه و همه، باقیات صالحاتی است که اینک به لطف عمیم پروردگار مهربان و در ملأ اعلی، اجر و پاداش الهی را برای ایشان به ارمغان آورده است. «طوبی له و حسن مأب».
رئیس حوزه علمیه اصفهان در پایان این پیام خاطر نشان کرد: اینجانب با اظهار اندوه و دریغ فراوان، رحلت این صدیق دیرین و باوفا و این شخصیت عالیقدر را به حوزۀ علمیۀ مشهد مقدس و به مقام معظم رهبری و به خاندان داغدار ایشان خصوصاً به بیت مکرم و فرزندان محترمشان و به سایر ارادتمندان و شاگردان ایشان، صمیمانه تسلیت عرض میکنم و از پیشگاه قدس خداوند سبحان، علو درجات آن خادم صادق و مخلصِ حضرت ثامنالائمة النجباء «علیهآلاف التحیةوالثناء» را مسألت کرده و عنایات خاصه و مراحم ویژۀ آن امام رئوف را در ملکوت اعلی برای ایشان خواستارم و نیز صبر و اجر و سعادت خاندان مصاب را آرزو میکنم.
