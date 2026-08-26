کراماتی: جهان تشنه دیدن تمدن کهن ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علاءالدین کراماتی، فرماندار شیراز عصر چهارشنبه در مراسم رونمایی از نرم‌افزار جامع گردشگری فارس با اشاره به جایگاه سفر و گردشگری در فرهنگ و تمدن اسلامی گفت: قرآن کریم بارها انسان را به سیر و سفر و تأمل در آفرینش و آثار برجای‌مانده از گذشتگان دعوت کرده است.

وی افزود: حتی می‌توان گفت حج نیز در بخشی از فلسفه خود، نوعی سیر و سفر و آشنایی با نشانه‌ها و آثار الهی است؛ همان‌گونه که بسیاری از شاعران و اندیشمندان ایرانی نیز در آثار خود از سفر و تجربه‌های حاصل از آن سخن گفته‌اند.

فرماندار شیراز با اشاره به سفر خاقانی به مکه و سروده‌های ماندگار او در مسیر بازگشت، گفت: آثار ادبی و فرهنگی که از تجربه سفر شکل گرفته‌اند، با گذشت زمان رنگ کهنگی به خود نمی‌گیرند و همچنان می‌توانند برای نسل‌های مختلف الهام‌بخش باشند.

کراماتی ادامه داد: مسئله مهم این است که انسان در این دنیا چگونه زندگی کند و چگونه از داشته‌ها و نعمت‌هایی که خداوند در اختیار او قرار داده است، بهره ببرد؛ گردشگری نیز یکی از راه‌های شناخت همین داشته‌ها و ظرفیت‌هاست.

وی با بیان اینکه ایران از زیباترین کشورهای جهان و برخوردار از ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی کم‌نظیر است، تصریح کرد: متأسفانه گردشگری کشور هنوز از رونق و رمقی که شایسته این ظرفیت‌هاست برخوردار نیست.

فرماندار شیراز با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران افزود: ایران سرزمینی است که سابقه تمدنی آن به دوره‌های بسیار کهن بازمی‌گردد و آثار ارزشمندی از دوره‌های ایلامی، مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و دوران اسلامی در نقاط مختلف کشور به یادگار مانده است.

کراماتی ادامه داد: بسیاری از مردم جهان آرزو دارند روزی شرایطی فراهم شود تا بتوانند از نزدیک ایران تاریخی و تمدنی را ببینند و با میراث ارزشمندی که نسل‌های گذشته برای ما به یادگار گذاشته‌اند، آشنا شوند.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم شدن شرایط مناسب برای رونق گردشگری در کشور و فارس گفت: امیدواریم از گردنه‌ها و موانعی که پیش روی گردشگری قرار دارد عبور کنیم تا مردم و فعالان این حوزه در شیراز و فارس از ظرفیت‌های گردشگری بهره‌مند شوند.

فرماندار شیراز خاطرنشان کرد: امیدواریم با فراهم شدن شرایط مناسب، شاهد حضور هرچه بیشتر هموطنان و گردشگران خارجی در شیراز و ایران باشیم؛ شهری که ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی دارد.

کراماتی در پایان با اشاره به اهمیت نرم‌افزار جامع گردشگری فارس، اظهار کرد: معرفی درست ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مردم و گردشگران با میراث ارزشمند فارس و شیراز را فراهم کند.