معرفی نفرات برتر مسابقات دوومیدانی ناشنوایان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم‌های ملی دوومیدانی آقایان ناشنوایان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان با معرفی نفرات برتر مواد مختلف به میزبانی استان زنجان به پایان رسید.

این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران ۱۹ استان کشور برگزار شد و شرکت‌کنندگان در مواد مختلف دوومیدانی برای کسب عناوین برتر و راه‌یابی به ترکیب تیم‌های ملی به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات، نفرات برتر مواد مختلف به شرح زیر معرفی شدند:

رده سنی جوانان

ماده ۱۰۰ متر:

مقام اول: محمدرضا موسوی – اردبیل

مقام دوم: آریا مسیح گل – فارس

مقام سوم: مهدی صالح – زنجان

ماده ۲۰۰ متر

مقام اول محمد مهدی زارعی از خراسان رضوی

مقام دوم محمد رضا موسوی از اردبیل

مقام سوم صالح فولادی از منطقه آزاد قشم

ماده ۴۰۰ متر

مقام اول محمدمهدی زارعی از خراسان رضوی

مقام دوم عرفان صادقی از خراسان رضوی

مقام سوم ماهان رحیمی از کردستان



ماده ۸۰۰ متر

مقام اول: عرفان صادقی – خراسان رضوی

مقام دوم: ایلیا حلقومی – اردبیل

مقام سوم: حسام طاهری – اردبیل



پرتاب وزنه

مقام اول: امیرحسین اقبالی – خراسان رضوی

مقام دوم: پوریا کمیلی – اصفهان

مقام سوم: امیرحسین سالمی – کرمانشاه

ماده پرش طول

مقام اول صالح فولادی از منطقه آزاد قشم

مقام دوم مصطفی اکبرپور از فارس

مقام سوم محمد جواد طلایی از خراسان رضوی



ماده پرتاب دیسک

مقام اول پوریا کمیلی از اصفهان

مقام دوم امیر حسین اقبالی از خراسان رضوی

مقام سوم امیر حسین سالمی از کرمانشاه



رده سنی بزرگسالان

ماده ۱۰۰ متر

مقام اول: مهدی وحیدیان – خراسان رضوی

مقام دوم: هاشم یادگاری – مرکزی

مقام سوم: سیروان زمانی – کردستان

ماده ۲۰۰ متر

مقام اول مهدی وحیدیان از خراسان رضوی

مقام دوم سیروان خسروی از کردستان

مقام سوم علی گودرزی از تهران



ماده ۴۰۰ متر

مقام اول: طارق عبیات – البرز

مقام دوم: محمدمهدی مشاط‌زاده – قزوین

مقام سوم: علیرضا عالی‌پور – چهارمحال و بختیاری



ماده ۸۰۰ متر

مقام اول: علی علیزاده – خراسان رضوی

مقام دوم: احمد روایه – اصفهان

مقام سوم: محمدصادق بخشی‌پور – چهارمحال و بختیاری



ماده ۳۰۰۰ متر با مانع

مقام اول: حسین صداقت – اردبیل

مقام دوم: سهیل همتی – اردبیل

مقام سوم: اکبر سلطانی – قزوین

ماده ۵ هزار متر

مقام اول مهران سرفراز از اصفهان

مقام دوم احسان حدادی از یاسوج

مقام سوم عباس حدادی از یاسوج



ماده ۱۰ هزار متر

مقام اول: حسین صداقت – اردبیل

مقام دوم: عباس حدادی – کهگیلویه و بویراحمد

مقام سوم: میلاد صادقی – اردبیل



پرتاب وزنه

مقام اول: یزدان اسلامی – اردبیل

مقام دوم: علی موسی‌پور – کرمانشاه

مقام سوم: امیرمهدی کیانی – تهران



ماده پرش طول

مقام اول هاشم یادگاری از مرکزی

مقام دوم محمد رضا رنجبر از فارس

مقام سوم علیرضا صالحی از فارس



ماده پرتاب نیزه

مقام اول یاشار وقار از اردبیل

مقام دوم محمد هادی صالحی از فارس

مقام سوم مسلم شیرزاد از قزوین



ماده ۱۱۰ متر با مانع

مقام اول یاشار وقار از اردبیل

مقام دوم محمد مهدی مشاط زاده از قزوین

مقام سوم محمدرضا رنجبر از فارس



در ماده ۱۵۰۰ متر



مقام اول علی علیزاده از خراسان رضوی

مقام دوم احسان حدادی از یاسوج

مقام سوم محمدصادق بخشی‌پور از چهارمحال و بختیاری



ماده پرش ارتفاع

مقام اول علیرضا صالحی از فارس

مقام دوم محمد هادی صالحی از فارس

مقام دوم مشترک مهدی مختاریان



ماده پرتاب دیسک

مقام اول امیر حسین زارع از آذربایجان شرقی

مقام دوم سبحان مردانی از چهارمحال و بختیاری

مقام سوم امیرمهدی کیانی از تهران



در بخش تیمی هیئت اردبیل مقام اول، خراسان رضوی و فارس مقام‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم‌های ملی دوومیدانی آقایان ناشنوایان با هدف شناسایی برترین ورزشکاران و استعدادهای این رشته و انتخاب نفرات شایسته برای حضور در تیم‌های ملی برگزار شد.