تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «موبایل موسوی»

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در تشریح آخرین وضعیت و اقدامات انجام‌شده در پرونده کثیرالشاکی «موبایل موسوی» اظهار کرد: با توجه به تعداد زیاد شکات این پرونده و حجم قابل توجه مدارک و مستندات ارائه‌شده، اقدامات لازم برای تسریع در روند بررسی مستندات، افزایش دقت کارشناسی و ساماندهی اطلاعات و مدارک شکات انجام شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به تعدد و تنوع مستندات موجود در پرونده افزود: بخش قابل توجهی از مدارک و مستندات ارائه‌شده از سوی شکات به صورت الکترونیکی است و در کنار آن، حجم زیادی از اسناد و مدارک کاغذی نیز از سوی آنان ارائه شده است؛ از این رو، به منظور تسهیل فرآیند بررسی و کارشناسی و همچنین جلوگیری از پراکندگی اطلاعات، سامانه‌ای اختصاصی از سوی کارشناسان پرونده طراحی و راه‌اندازی شده است.

پوریانی ادامه داد: بر همین اساس، سایت karshenasi-mobile.ir برای دریافت و تجمیع مدارک و مستندات شکات طراحی و مشخصات این سامانه و نحوه اقدام لازم به تمامی شکات پرونده اعلام شده است تا آنان بتوانند مدارک و مستندات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: مشخصات سایت مذکور و اقدامات مورد نیاز شکات، در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ از طریق ابلاغیه به تمامی شکات پرونده اعلام شده و در حال حاضر نیز شکات با مراجعه به سامانه، در حال بارگذاری مدارک و مستندات خود هستند.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از ایجاد یک کانال ارتباطی در پیام‌رسان داخلی «بله» خبر داد و گفت: به منظور تسهیل ارتباط شکات با کارشناس پرونده و پاسخگویی به سؤالات و ابهامات احتمالی آنان، کانالی در پیام‌رسان «بله» ایجاد شده است تا در صورت نیاز، شکات بتوانند از طریق این بستر، مسائل و پرسش‌های خود را با کارشناس پرونده مطرح کنند.

پوریانی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق و همه‌جانبه مستندات در این پرونده کثیرالشاکی، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای مدارک، مستندات و تعداد شکات، جمع‌آوری و دسته‌بندی منظم اطلاعات و بررسی دقیق اسناد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و طراحی سامانه اختصاصی نیز با هدف تسریع در فرآیند بررسی مستندات و افزایش دقت در امر کارشناسی انجام شده است.

وی تأکید کرد: روند دریافت و بررسی مدارک و مستندات شکات در چارچوب فرآیند کارشناسی پرونده در حال انجام است و شکات نیز می‌توانند مطابق ابلاغیه صادرشده، با مراجعه به سامانه تعیین‌شده، نسبت به بارگذاری مستندات خود اقدام و در صورت وجود سؤال یا ابهام، از طریق کانال ارتباطی اعلام‌شده با کارشناس پرونده در ارتباط باشند.