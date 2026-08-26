به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی صاحبقرانی ظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه به مرور هفت سال فعالیت در این مسئولیت پرداخت و اظهار کرد: حمایت‌های نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، و همچنین تولیت آستان قدس رضوی، پشتوانه مهمی برای پیشبرد برنامه‌ها و اقدامات فرهنگی و تبلیغی در استان بود.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امر جهاد با قدردانی ویژه از حلقه‌های میانی، جریان‌های فرهنگی، تشکل‌های مردمی، کارشناسان شهرستانی، شوراهای هیئات مذهبی، کانون‌های مداحان، مبلغان، معلمان و مدیران دستگاه‌های اجرایی افزود: اتفاقات بزرگ شکل‌گرفته در استان، محصول همدلی، انسجام و وحدت میان همه ارکان استان بوده است.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر نقش‌آفرینی جریان‌های مردمی، اظهار کرد: بسیاری از مجموعه‌های فرهنگی پیش از این نیز فعالیت‌های ارزشمندی داشتند، اما حضور آنان در یک بستر جبهه‌ای و حرکت در مسیر کنشگری مشترک، زمینه‌ساز اتفاقات بزرگ‌تری شد.

صاحبقرانی دستاورد اصلی این دوره را نه در برنامه‌ها، فیلم‌ها و فعالیت‌های ظاهری، بلکه در تربیت نیروهای انسانی دانست و بیان کرد: محصول واقعی کار ما، انسان‌هایی هستند که امروز در جایگاه‌های مختلف استان، کشور و حتی در سایر استان‌ها به کنشگری فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی مشغول‌اند.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امر جهاد با اشاره به نقش‌آفرینی نوجوانان در عرصه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، گفت: رسانه نوجوانان از جمله رویش‌هایی است که با اراده نوجوانان آغاز شد و امروز به شبکه‌ای گسترده در حوزه امیدآفرینی و تولید محتوای رسانه‌ای تبدیل شده است. باور ما این بود که اگر انسان‌هایی در هر نقطه، تکلیف خود را بشناسند و به آن عمل کنند، ثمره این کنشگری در جامعه نمایان خواهد شد؛ از این رو، ایستادن بر موضوع انسان کنشگر، مبنای فعالیت‌های ما در این سال‌ها بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حوادث تلخ سال‌های اخیر از جمله شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، گفت: این رخدادها از پرتلاطم‌ترین مقاطع فعالیت‌های تبلیغی در کشور بود و مسئولیت فعالان فرهنگی را برای حفظ امید، وحدت و انسجام اجتماعی سنگین‌تر کرد.

صاحبقرانی با بیان اینکه علاقه‌مند به ادامه خدمت در خراسان رضوی بوده است، تصریح کرد: پس از فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «ایران، ایران امام رضا (ع) است»، احساس کردیم می‌توان در سطح ملی نیز ذیل عنایت حضرت رضا (ع) نقش‌آفرینی کرد.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امر جهاد از حاضران خواست تا او و همکارانش را در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) دعا کنند و گفت: هر خیر و توفیقی که در این سال‌ها رقم خورده، به عنایت حضرت ثامن‌الحجج (ع) بوده است.