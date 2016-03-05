مراسم روز درختکاری در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، علی نجفی نژاد، رئیس دانشگاه منابع طبیعی گرگان، در مراسم روز درختکاری که پیش از ظهر شنبه در دانشگاه پردیس منابع طبیعی استان گلستان با حضور اساتید و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد، گفت: تلاش می کنیم محیط دانشگاه از نظر فضای سبز و درختان در محوطه با توجه به طرح های عمرانی و طرح های خیابان بندی که در حال طی کردن مراحل پایانی است، فضای فرح بخشی باشد.

نجفی نژاد افزود: برای سرعت بخشیدن به فرآیند کشت نهال، حدود ۲۰۰ اصله نهال سه تا پنج ساله را از جنگل شصت‌کلاه به دانشگاه پردیس منتقل کردیم که در فاصله زمان کوتاهی تبدیل به اکوسیستم کوچک جنگلی در داخل دانشگاه پردیس می شوند و رشد می کنند.

وی با بیان اینکه فرآیند رشد نهال های کوچک چند سال طول می کشد، تصریح کرد: با انتقال این نهال ها حدود سه تا پنج سال از فرآیند رشدشان کم می شود.

رئیس دانشگاه منابع طبیعی استان گلستان اظهار کرد: مسئله سرعت بخشیدن به فرآیند گسترش فضای سبز دانشگاه الویت ماست تا در مدت زمان کوتاهتری شکل بگیرد و از دانشجویان و اساتید می خواهیم تا پیشنهادات و ایده های خود را برای سرعت بخشیدن به این کار مطرح کنند.

نجفی نژاد در رابطه با برنامه های هفته منابع طبیعی گفت: این هفته با برنامه کاشت نهال شروع شد و با حضور فعال اساتید و دانشجویان در سطح جامعه ادامه پیدا می کند.

وی افزود: اساتید و دانشجویان با حضور در مدارس و مراکز علمی و تحقیقاتی به بیان اهمیت نقش منابع طبیعی در جامعه می پردازند. همچنین برگزاری یک میزگرد تخصصی با حضور متخصصین مختلف دانشگاهی و اجرایی در خصوص سیاست گذاری منابع طبیعی در برنامه این هفته تدوین شده است.

در پایان این مراسم علاوه بر کاشت هال توسط رئیس دانشگاه، اساتید و دانشجویان از کارگران فضای سبز دانشگاه منابع طبیعی نیز تقدیر شد.