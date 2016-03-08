به گزارش خبرگزاری مهر، دستاورد این محققان، زیست‌ماده‌ای کشسان و پاک‌کن مانند از جلبک بوده که می‌تواند در ترمیم آسیب‌های قلب و عروق، تاندون، مفاصل و پوست از آن استفاده کرد.

این زیست‌ماده که توجه محافل علمی جهان را جلب کرده است توسط محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی و پژوهشگاه رویان ایران، با همکاری MIT آمریکا و پلی‌مت اسپانیا ساخته شده و انقلابی در حوزه تولید پروتزهای بافتی محسوب می‌شود.

این ماده که پلی‌یورتان یونی ابرمولکولی برپایه آلژینات (ASPU) نامگذاری شده با ویژگی‌های بدن انسان هماهنگ است و می‌تواند خود را ترمیم کند.

پیش از این پلی‌یورتان‌ها از پلیمرهای پرمصرف و بسیار متنوع بودند که به دلیل ویژگی‌های منحصربه فرد در صنایع پزشکی و مهندسی بافت کاربردهای گسترده‌ای داشتند. با این وجود، این مواد معمولاً زیست‌تخریب‌پذیری خوبی ندارند، از مواد نفتی به دست می‌آیند و بستر مناسبی را برای رشد و اتصال سلول‌ها تأمین نمی‌کنند. از این رو، پلی‌یورتان‌های برپایه کربوهیدرات، نسل جدیدی از مواد زیست‌سازگار و زیست‌تخریب‌پذیر محسوب می‌شوند که به دلیل تولید از منابع اولیه ارزان و تجدیدپذیر از یک سو و ماهیت زیست‌تخریب‌پذیر از سوی دیگر، به شدت مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در این راستا، برای نخستین بار یک شبکه پلیمری یونی ابرساختار از واکنش یک پلی‌یورتان زیست‌تخریب‌پذیر با ماده آلژینات به عنوان یک ماده سبز، در دسترس و ارزان قیمت تولید شد.

ایران از جمله کشورهای فعال و توانمند در مهندسی بافت و صنایع پزشکی است. در سال‌های اخیر علی‌رغم تحریم‌ها و محدودیت‌ها پیشرفت‌های این حوزه سرعت یافته است و امروز با ساخت این زیست‌ماده، نام ایران هم ردیف با آمریکا در صدر دارندگان این فناوری قرار گرفته است.

نتایج این دستاورد پژوهشگران کشورمان در مجله علمی معتبر Biomaterials به چاپ رسیده و در روزهای اخیر، خبر این یافته در زمره پربازدیدترین خبرهای مجله علمی-خبری Materials Today قرار گرفته است.