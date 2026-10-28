به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۱:۰۱ بامداد پنجشنبه هفتم آبان در حوالی مجن و در محدوده مرزی استان‌های گلستان و سمنان به وقوع پیوست.

بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، کانون زلزله در فاصله ۲۰ کیلومتری مجن در استان سمنان و ۲۶ کیلومتری سرخنکلاته و گرگان در استان گلستان قرار داشته است.

مختصات جغرافیایی این زمین‌لرزه نیز ۳۶.۶۶ درجه عرض شمالی و ۵۴.۶۴ درجه طول شرقی اعلام شده است.

تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعاتی درباره خسارات احتمالی یا وقوع آسیب در پی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.