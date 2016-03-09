به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرداخت معوقات کارکنان به بیمه‌ها بستگی داشته و به دلیل بدهی بیمه‌ها نسبت به پرداخت معوقات خوش بین نیستم.

وی با اشاره به بدهی بیمه‌ها به وزارت بهداشت بیان کرد: طبق قانون باید پرداخت بیمه‌ها و هزینه خدمات کارکنان به روز باشد.

هاشمی ادامه داد: متاسفانه بیمه سلامت ایرانیان از شرایط مناسبی برخوردار نبوده و بیش از ۸ ماه ازپرداخت بیمه عقب است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه این میزان بدهی تا کنون بروز نشده بود اظهار کرد: تلاش های زیادی در راستای پرداخت این بیمه‌ها می‌شود.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: پول بیمه‌ها در راستای حقوق پرسنل و یا خرید دارو هزینه می‌شود بنابراین پرداخت بیمه‌ها سهم بسزایی در معوقات کارکنان دارد.

وی بیان کرد: امید است در بودحه سال ۹۵ به گونه ای برنامه ریزی شود که بتوانیم بخشی از مشکلات بیمه را برطرف کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه به تازگی ۱۱ میلیون نفر را بیمه کرده‌ایم، بیان کرد: این یکی از اقدامات بزرگی است که برای مردم شریف ایران رقم خورده است.

هاشمی با تاکید بر اینکه کیفیت بیمه‌ها نباید کاسته شود، اظهار کرد:سازمان های بیمه گر به گونه ای عمل کنند که شیرینی خدمتشان به کام مردم بماند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی سهم اعتبار بیمارستان رازی را تخصیص نداده است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به معوقات کارکنان خراسان جنوبی گفت: پرداخت این معوقات بستگی به پرداخت بیمه دارد.

وی با تاکید بر اینکه برای پرداخت معوقات کارکنان خراسان جنوبی تلاش می‌شود، ادامه داد: از روسای دانشگاه‌ها و معاونت درخواست کردم معوقات خودشان را حداقل سه ماه قبل از پایان سال پرداخت کنند.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به احداث بیمارستان رازی در شهرستان بیرجند اظهار کرد: برای ساخت این بیمارستان ۱۰ میلیارد تومان در تعهد وزارت بهداشت بوده که تا کنون ۵ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بخش دیگری از اعتبارات مورد نیاز ساخت این بیمارستان بر عهده سازمان مدیریت بوده است که هنوز تخصیص داده نشده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به برنامه های سال ۹۵ بیان داشت: تثبیت اقدامات انجام شده، کیفیت خدمات و تشدید نظارت در حوزه قضا از مهم‌ترین برنامه های پیش بینی شده است.

وی با اشاره به بیماران اعصاب و روان بیان کرد: این بیماران در شرایط مطلوبی نیستند چراکه از نظر تعداد تخت فقیر هستیم.

هاشمی ادامه داد: امید است دولت و مجلس در قالب بودجه های ملی و کمک خیرین در رفع مشکلات این بیماران اقدامات خوبی انجام دهند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ساخت مرکزی برای این بیماران بیان کرد: در صورتی که خیرین ۵۰ درصد ساخت این مرکز را تقبل کنند ۵۰ درصد باقی مانده را پرداخت خواهیم کرد.