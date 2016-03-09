بازی مقابل تماشاگر لطف دیگری دارد/لزوم ورود حامی مالی به بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، مهران حاتمی شامگاه چهارشنبه پس از پیروزی تیم ثامن مشهد در مقابل شهرداری گرگان در جمع خبرنگاران گفت: در غیاب برخی بازیکنان تیم شهرداری گرگان بازی خوبی به نمایش گذاشتیم و به این برد احتیاج داشتیم.

حاتمی افزود: شهرداری یکی از تیم های خوب امسال بود و تیم های بزرگی را در گرگان شکست داد و در مجموع تیم شایسته ای بود.

وی درباره محرومیت تماشاگران بسکتبال گرگان اظهار کرد: من از زمانی که در مقابل تماشاگران گرگانی بازی می کردم نسبت به آنها ارادت داشتم و اکنون هم معتقدم بازی کردن در حضور تماشاگران لطف دیگری دارد و امیدوارم مسائل فرهنگی بر فضای بسکتبال گرگان بیشتر حاکم شود.

وی با ابراز رضایت از عملکرد تیم ثامن بیان کرد: برنامه ریزی خوبی از سوی مالک تیم صورت گرفته و بازیکنان نیز واقعاً تلاش کردند تا به اینجا رسیده ایم و فکر می کنم اگر از ابتدای فصل در کنار تیم بودم کمک بیشتری می توانستم انجام دهم و امیدوارم ثامن این روند رو به رشد را ادامه دهد.

سرمربی تیم بسکتبال ثامن مشهد درباره وضعیت جذب بازیکن مطرح بسکتبال ایران گفت: ارسلان کاظمی بسکتبالیست بزرگ و باشخصیتی است اما به علت مشکلات مربوط به خدمت سربازی، نتوانستیم وی را جذب کنیم و امیدوارم مشکل وی هرچه سریعتر حل شود و برای هرتیمی که می خواهد در ایران بازی کند.

حاتمی در مورد لیگ برتر بسکتبال در فصل جاری تصریح کرد: به نظر من باتوجه به برنامه ریزی های فدراسیون بسکتبال، لیگ خوبی را شاهد بودیم اما واقعاً نیاز است حامیان مالی و بخش خصوصی بیشتری به بسکتبال وارد شوند و سرمایه گذاری کنند.

به گفته وی، بسکتبال ایران جوانان شایسته ای دارد که می توانند در سطح اول کشور در لیگ و تیم ملی بازی کنند و کمک به این جوانان منجر به موفقیت تیم ملی در مسابقات برون مرزی خواهد شد.

گفتنی است؛ نخستین بازی مرحله پلی آف چهار تیم پایین جدول لیگ برتر بسکتبال بین تیم های شهرداری گرگان و ثامن مشهد با نتیجه ۸۳ بر ۶۷ به سود نماینده مشهد به پایان رسید.