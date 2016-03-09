پیشروی به سوی الرقه/ آخرین وضعیت آتش بس در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، درگیری های ارتش سوریه با تروریست های داعش و جبهه النصره در مناطق مختلف این کشور با شدت ادامه دارد.

بر اساس این گزارش ارتش سوریه مواضع تروریست های تکفیری داعش در منطقه الدهموش واقع در شمال استان دیرالزور را هدف قرار داد.

همچنین تجهیزات و ادوات تروریست ها در پی حمله ارتش سوریه به مراکز تروریست ها در المریعیه و الحویجه در شرق استان دیرالزور منهدم شدند و کادر آن نیز به هلاکت رسیدند.

به علاوه تروریست های جبهه النصره نیز به دنبال حمله ارتش سوریه منطقه ابو الضهور در جنوب شرقی استان ادلب از مواضع خود فرار کردند.این درحالی است که گروه موسوم به جند الاقصی از مواضع خود در معره مصرین در حومه ادلب، منطقه کفریا در حومه شمالی ادلب را هدف قرار دادند و آتش بس را نقض کردند.

کمیته های دفاع مردمی سوریه نیز حمله تروریست ها به روستای عین دقنه در حومه شمالی حلب را خنثی کردند.

از سوی دیگر گروه های تروریست به منطقه شیخ مقصود در استان حلب حملات راکتی انجام دادند که منجر به زخمی شدن شماری از شهروندان سوری شد.

همچنین تکفیری های داعش ۲ منطقه الجوره و القصور در شهر دیرالزور را گلوله باران کردند که بر اثر آن ۹ نفر کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

تسلط ارتش بر مناطق جدید در حومه حمص

یک منبع نظامی اعلام کرد: نیروهای ارتش سوریه با همکاری نیروهای دفاع مردمی بر تپه های اطراف بثنیه الحیط در شمال غرب محسه در حومه حمص مسلط شدند.این دستاورد پس از نابودی آخرین مراکز تجمع تروریست های داعش در این منطقه حاصل شد و مقادیر زیادی سلاح و مهمات به دست آمد.

پیشروی نیروهای سوری به سوی الرقه

همچنین نیروهای دموکراتیک سوریه از منطقه عین عیسی به سمت شهر الرقه پیشروی کردند که در پی آن بسیاری از تروریست های داعش از این منطقه فرار کردند.

نیروهای دموکراتیک سوریه از منطقه عین عیسی که در پنجاه کیلومتری الرقه واقع شده است در عملیاتی بر روستاهای عین جرما و براکیع، شلایل، راس التل مسلط شدند و تروریست های داعش پا به فرار گذاشتند.

آخرین وضعیت آتش بس در سوریه

از سوی دیگر مرکز نظارت بر آتش بس در پایگاه هوایی حمیمیم با صدور بیانیه ای اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته با ۵ نفر از رهبران گروه های مسلح در منطقه محجه واقع در درعا در خصوص پیوستن به آتش بس به توافق رسیده است. شمار افراد این گروه ها به ۴۵۰ نفر می رسد.

در این بیانیه تصریح شده که با اضافه شدن این ۵ گروه، مجموع گروه های مسلحی که برای پیوستن به آتش بس اعلام آمادگی کردند، به ۴۲ گروه رسید.

همچنین در این بیانیه اعلام شده که مذاکرات با رهبران ۶ گروه دیگر در مناطقی از حومه حلب، قنیطره و دمشق در جریان است.