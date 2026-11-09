به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی خطاب به آمریکایی ها نوشت: جنگ علیه ایران، دولت آمریکا را از همین حالا به‌شدت آسیب زده است؛ اما واشنگتن همچنان مانند یک قمارباز مستأصل تقلا می‌کند.



وی افزود: دست از ساختن اخبار جعلی درباره مذاکرات خیالی بردارید و نظم نوین غرب آسیا را انکار نکنید.



رضایی تصریح کرد: زمان آن رسیده که در برابر هفت شرطی که ایران بارها اعلام کرده است، تسلیم شوید.