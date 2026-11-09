به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی خطاب به آمریکایی ها نوشت: جنگ علیه ایران، دولت آمریکا را از همین حالا بهشدت آسیب زده است؛ اما واشنگتن همچنان مانند یک قمارباز مستأصل تقلا میکند.
وی افزود: دست از ساختن اخبار جعلی درباره مذاکرات خیالی بردارید و نظم نوین غرب آسیا را انکار نکنید.
رضایی تصریح کرد: زمان آن رسیده که در برابر هفت شرطی که ایران بارها اعلام کرده است، تسلیم شوید.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود خطاب به آمریکایی ها نوشت: دست از ساختن اخبار جعلی درباره مذاکرات خیالی بردارید و نظم نوین غرب آسیا را انکار نکنید.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی خطاب به آمریکایی ها نوشت: جنگ علیه ایران، دولت آمریکا را از همین حالا بهشدت آسیب زده است؛ اما واشنگتن همچنان مانند یک قمارباز مستأصل تقلا میکند.
کد مطلب 7006033
نظر شما