به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضازاده درباره عملکرد تیم ملی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ چین گفت: مسابقات جهانی همیشه در رشته‌های رکوردی بسیار سنگین و میلیمتری است و در نینگبو هم شاهد رقابت‌هایی نزدیک در وزن‌های مختلف بودیم. در این مسابقات از ۸۵ تا +۱۱۰ ما ورزشکار داشتیم و خوشبختانه چهار نماینده کشورمان موفق به کسب مدال شدند و در مجموع هشت مدال به دست آوردیم.

قهرمان پیشین وزنه‌برداری جهان و المپیک با اشاره به رقابت نزدیک نمایندگان ایران در دسته فوق‌سنگین گفت: در سنگین‌وزن دو نماینده داشتیم که هر دو از وزنه‌برداران عنوان‌دار بودند و رقابت نزدیکی با حریفان عراقی و ارمنی داشتند. علی داوودی و علیرضا یوسفی عملکرد خوبی داشتند و موفق به کسب مدال شدند. البته اگر داوودی وزنه ۲۶۱ کیلوگرمی را در دوضرب مهار می‌کرد، می‌توانست طلای مجموع را هم به دست بیاورد.

رضازاده در ادامه با تمجید از رکوردشکنی یوسفی در حرکت دوضرب گفت: «یوسفی توانایی مهار وزنه‌های سنگین را دارد و رکورد ۲۶۳ کیلوگرمی جهان را هم که در اختیار خودش بود، در نینگبو ارتقا داد. با این حال، لازم است خودش و کادر فنی روی حرکت یکضربش هم کار کند تا رکورد مجموع افزایش پیدا کند؛ چراکه در بازی‌های آسیایی و به‌خصوص المپیک، مجموع اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.»

او همچنین درباره عملکرد علی داوودی گفت: داوودی در بازی‌های آسیایی ناگویا و همین مسابقات جهانی در یک‌ضرب عملکرد خوبی داشت، اما باید در دوضرب نیز به شرایط مطلوب‌تری برسد. وزنه‌های سنگین در تمرین و مسابقه شرایط متفاوتی دارند و باید از نظر فنی و ذهنی برای مهار آن‌ها آماده بود.

رضازاده با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای رقابت‌های آینده گفت: باید برای سال آینده و مهم‌تر از آن، المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس برنامه‌ریزی کنیم. از این به بعد تمام فکر و تمرکز وزنه‌برداران باید روی این مسابقات باشد؛ چراکه المپیک مهم‌ترین هدف پیش روی ماست.